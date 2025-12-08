Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Lionel Messi y podría volver al fútbol sudamericano

El uruguayo había llegado a la MLS en enero de 2024 para reencontrarse con Lionel Messi y se convirtió en una pieza importante del equipo. Sus números reflejan su peso en las Garzas ya que marcó 42 goles en 87 encuentros. Sin embargo, el último tramo del año marcó un quiebre. Suárez perdió la titularidad y casi no sumó minutos en los playoffs (14' en cuartos, 8' en semis y sin ingreso en la final, donde Inter salió campeón). Con ese panorama, todo indica que no renovará el contrato que termina a fin de año.