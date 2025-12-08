Secciones
Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Lionel Messi y podría volver al fútbol sudamericano

El delantero uruguayo atraviesa la recta final de su carrera y analiza nuevos rumbos tras perder protagonismo en la MLS.

Hace 2 Hs

Luis Suárez atraviesa un punto clave en su carrera. Con 38 años y tras una temporada en la que dejó de tener continuidad, el delantero no seguiría en Inter Miami y baraja opciones para lo que podría ser el cierre de su trayectoria. Entre ellas aparece un destino que lo conecta con sus raíces: Nacional de Montevideo.

El uruguayo había llegado a la MLS en enero de 2024 para reencontrarse con Lionel Messi y se convirtió en una pieza importante del equipo. Sus números reflejan su peso en las Garzas ya que marcó 42 goles en 87 encuentros. Sin embargo, el último tramo del año marcó un quiebre. Suárez perdió la titularidad y casi no sumó minutos en los playoffs (14' en cuartos, 8' en semis y sin ingreso en la final, donde Inter salió campeón). Con ese panorama, todo indica que no renovará el contrato que termina a fin de año.

Desde Montevideo ya se mueven las fichas. Flavio Perchman, vicepresidente del “Bolso”, reconoció que están atentos a la decisión del goleador y que en los próximos días podría haber definiciones. La ilusión se instaló rápido entre los hinchas porque el “Pistolero” es ídolo en el club y ya tuvo dos etapas con la camiseta tricolor, la primera entre 2005 y 2006 y la segunda en 2022, cuando volvió para ponerse a punto antes del Mundial de Qatar.

En ese regreso más reciente, disputó 16 partidos y marcó ocho tantos, además de ser clave en la conquista del Campeonato Uruguayo. Su trayectoria posterior incluyó Gremio, con 26 goles en 53 juegos en 2023, y luego Miami, donde volvió a compartir vestuario con Messi.

Las señales desde Nacional se multiplican. Nicolás Lodeiro, hoy figura del equipo y amigo de Suárez, dejó abierta la puerta al regreso. El DT Jadson Viera confirmó que planea hablar con él personalmente y Sebastián Eguren, mánager del club, fue todavía más claro. “Hay que hacer lo que sea necesario”, dijo, aunque pidió cautela para no generar expectativas desmedidas.

El propio Jorge Mas, propietario de Inter Miami, también reconoció que la decisión final está en manos del delantero. A días de cumplir 39, el uruguayo analiza cuál será el último tramo de su carrera y la opción de volver a casa toma cada vez más protagonismo.

Si el “Pistolero” regresa, el fútbol sudamericano podría ser testigo de uno de los cierres más emotivos para una leyenda de la región. Su respuesta llegará pronto.

Temas Lionel MessiUruguayMontevideoMiamiClub Nacional de FootballLuis SuárezMajor League SoccerInter Miami
