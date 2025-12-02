México y su karma en los sorteos del Mundial: el "Tri" parece abonado a caer en los "grupos de la muerte"

Con un nuevo sorteo de la Copa del Mundo en el horizonte, en México vuelve a instalarse una sensación conocida: la incertidumbre sobre qué rivales le tocarán en la fase de grupos. Esta vez, el “Tri” partirá desde el "bombo 1", una ventaja importante que lo resguarda de enfrentar a selecciones de primera línea en el inicio del torneo. Sin embargo, quienes siguen la historia mundialista del equipo saben que el bolillero no siempre fue amable.