México y su karma en los sorteos del Mundial: el "Tri" parece abonado a caer en los "grupos de la muerte"

Con un nuevo sorteo de la Copa del Mundo en el horizonte, en México vuelve a instalarse una sensación conocida: la incertidumbre sobre qué rivales le tocarán en la fase de grupos. Esta vez, el “Tri” partirá desde el "bombo 1", una ventaja importante que lo resguarda de enfrentar a selecciones de primera línea en el inicio del torneo. Sin embargo, quienes siguen la historia mundialista del equipo saben que el bolillero no siempre fue amable.
A lo largo de las últimas décadas, México quedó emparejado una y otra vez con rivales de enorme peso, incluso en ediciones donde llegaba bien posicionado. Por eso, la gran pregunta es inevitable: ¿cambiará la suerte en el sorteo del Mundial 2026?
Un repaso por los grupos que marcaron al "Tri"
En Qatar 2022, México cayó en un grupo que, aunque no era de los más temidos, resultó complejo: se midió con Argentina, futura campeona del mundo, además de Polonia y Arabia Saudita.
El panorama había sido incluso más exigente cuatro años antes. En Rusia 2018 apareció en el mismo grupo que Alemania, defensora del título en ese momento, además de Suecia y Corea del Sur. Y en Brasil 2014 tampoco la tuvo fácil: enfrentó al anfitrión Brasil, a Croacia (que luego sería subcampeona del mundo en 2018) y a Camerún.
Aun así, en todas esas ediciones México logró superar la fase de grupos y alcanzó los octavos de final, su techo histórico en los últimos Mundiales.
La tendencia se replica en ediciones anteriores. En Sudáfrica 2010 compartió zona con la selección local, Uruguay (que terminó cuarta) y Francia. En Alemania 2006 disfrutó de uno de los sorteos más favorables: se cruzó con Portugal, Irán y Angola.
Pero al retroceder hasta Francia 1998 aparece uno de los grupos más duros que jamás enfrentó: Países Bajos, Bélgica y Corea del Sur. Aun así, avanzó a octavos, donde fue eliminado por Alemania.
¿Será distinto en 2026?
Para el Mundial del año que viene, México partirá desde el primer bolillero como anfitrión, una ventaja que lo aleja de los gigantes del ranking y abre la posibilidad de un grupo, en teoría, más accesible. Pero la historia sugiere prudencia: el "Tri" rara vez tuvo caminos fáciles.
Ahora, la expectativa se renueva. El sorteo definirá el punto de partida, pero la pregunta queda abierta: ¿esta vez la fortuna estará del lado de México o el bolillero volverá a desafiarlo?