Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera

Hay historias que parecen escritas a mano alzada por el destino. No siguen un camino recto, ni un libreto previsible; todo lo contrario. Avanzan a los golpes, a los tropiezos, a los milagros cotidianos que no siempre se ven. Julio Germain Vallejo (un volante ofensivo zurdo, de 21 años, nacido un 5 de enero de 2004) pertenece a esa genealogía de futbolistas que emergen desde lo profundo, desde el barro salta a la Liga de Atlético, desde canchas donde el viento es árbitro y la pelota nunca pica igual toman impulso. Y un día, sin aviso previo, irrumpen en la puerta de Primera.