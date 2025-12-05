Final MLS 2026: Messi busca su primer título con Inter Miami ante el Vancouver de Müller

Dos años de magia, estadios llenos y una infinidad de goles culminarán el sábado para Lionel Messi en su esperada primera final de la MLS, un partido en el que el Inter Miami se juega mucho más que un título.
Las ambiciones de la joven franquicia —nunca ocultadas por David Beckham y el resto de la dirigencia— pasan en buena parte por un triunfo ante Vancouver Whitecaps, en una definición que además disputarán ante su público en el Chase Stadium (19:30).
Una victoria cumpliría la promesa que Miami lanzó en 2023 al seducir al futbolista más popular del planeta: conquistar el fútbol norteamericano. También representaría una despedida dorada para Sergio Busquets y Jordi Alba, compañeros de Messi en una aventura estadounidense con más sinsabores que alegrías en la pelea por los títulos.
Sin las figuras españolas, que se retirarán tras la final, el Inter abrirá una nueva era en 2026 con la inauguración del Miami Freedom Park, estadio que aspira a estrenar con su capitán argentino levantando el trofeo.
Pero esa visión ganadora podría quedar seriamente dañada si quien celebra es Vancouver y su nuevo líder, el alemán Thomas Müller, un especialista en aguar grandes noches a Messi.
En ese caso, Miami completaría un segundo año sin ampliar su vitrina, que sólo luce la Leagues Cup 2023, y difícilmente justificaría una inversión de US$50 millones en salarios: la más alta de la liga y muy por encima de los modestos Whitecaps.
La presión ya les pasó factura en agosto, cuando una derrota 3-0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup derivó en un fuerte cruce entre Luis Suárez y jugadores rivales.
Una batalla entre campeones
El reencuentro entre Messi y Müller suma aún más intriga a la final más mediática en la historia reciente de la MLS, a sólo seis meses de que el Mundial desembarque en Norteamérica.
Müller, incorporado en agosto, participó del mayor desengaño de la carrera de Messi: la final del Mundial 2014. También brilló con un doblete en el 8-2 del Bayern sobre el Barcelona en 2020.
Su llegada potencia a un Vancouver que ya había vencido con claridad al Inter en ambos cruces de semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf.
“Sabemos que va a ser un partido muy duro, y el agregado de que Müller haya llegado a ese equipo lo hace mucho mejor todavía, les da más jerarquía y juego”, dijo Messi el jueves en declaraciones difundidas por la MLS. “Qué bueno que se pueda dar esta final y volver a enfrentarnos”.
Con Müller por Vancouver y Messi, Busquets y Rodrigo De Paul por Miami, es un hecho: por primera vez, un campeón del mundo levantará la MLS Cup.
Mascherano encuentra la fórmula
A sus 36 años y pese a algunas molestias musculares, Müller está cumpliendo las expectativas con ocho goles en 11 partidos.
Messi, en cambio, sigue siendo inalcanzable en este campeonato: se quedó con su primera Bota de Oro de la MLS (29 goles en 28 fechas) y es favorito para revalidar el MVP. En los playoffs, anotó seis tantos en cinco encuentros.
Con ese nivel y varias decisiones audaces de Javier Mascherano —entre ellas, sentar a Luis Suárez para darle lugar al joven Mateo Silvetti—, el Inter encontró su mejor versión. Con la velocidad de Silvetti y la eficacia de Tadeo Allende, Miami llegó a la final ganando sus últimos tres partidos por cuatro goles de diferencia.