La FIFA evalúa utilizar el Mundial 2026 como laboratorio de una serie de implementaciones en el VAR

Otras reglas que se experimentan en el fútbol mundial

Las innovaciones no se limitan al VAR. La Copa Árabe que se juega en Qatar sirve actualmente de banco de pruebas para una norma que busca frenar simulaciones y demoras: todo futbolista que reciba atención médica deberá permanecer dos minutos fuera de la cancha, salvo que la falta haya sido castigada con tarjeta.

El objetivo es reducir interrupciones deliberadas y acelerar el ritmo de juego.