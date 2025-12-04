Se reveló el importante rol que ocupará Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 empezará a sentirse con fuerza este viernes en Washington. Allí, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, la FIFA sorteará los grupos del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En ese escenario, ante la mirada del planeta fútbol, Lionel Scaloni tendrá un papel especial.
El entrenador argentino será el responsable de ingresar la Copa del Mundo al escenario. Un gesto significativo ya que solo el técnico campeón vigente tiene ese privilegio. En Qatar 2022 fue Didier Deschamps quien llevó el trofeo, tras el título obtenido por Francia en 2018. Ahora le tocará a Scaloni, que volverá a estar en el centro de una ceremonia mundialista como ya ocurrió antes del sorteo de Qatar, cuando acompañó a Claudio Tapia en Doha.
La presencia del DT de Pujato no es casual. Su ciclo al mando de la Selección elevó el nombre de Argentina en el fútbol global con el campeonato en 2022, la Finalissima y las dos Copas América conquistadas en 2021 y 2024. Su figura fue ganando peso y su aparición con la Copa será otro reconocimiento al proceso que devolvió la estrella más deseada al país.
Argentina partirá como cabeza de serie en el Bombo 1. Desde allí aguardará por rivales que podrían incluir selecciones de peso. En el Bombo 2 aparecen nombres fuertes como Croacia, Marruecos, reciente campeón del Mundial Sub 20, o Senegal. Más abajo, en el Bombo 3, surgen posibles cruces con Arabia Saudita, Egipto, Noruega o Escocia. El Bombo 4 reúne equipos menor jerarquía, como Haití o Cabo Verde, pero aún resta que se definan plazas por repechaje.
El sorteo será este viernes 5 de diciembre desde las 14. Scaloni, con la Copa en sus manos, dará inicio a una nueva ilusión mundialista. La próxima gran cita está cada vez más cerca.