Se reveló el importante rol que ocupará Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026

El entrenador argentino será el responsable de ingresar la Copa del Mundo al escenario. Un gesto significativo ya que solo el técnico campeón vigente tiene ese privilegio. En Qatar 2022 fue Didier Deschamps quien llevó el trofeo, tras el título obtenido por Francia en 2018. Ahora le tocará a Scaloni, que volverá a estar en el centro de una ceremonia mundialista como ya ocurrió antes del sorteo de Qatar, cuando acompañó a Claudio Tapia en Doha.