Inter Miami campeón: la emoción de Messi por la despedida de Busquets y Alba

Tras conquistar la MLS con el Inter Miami, Messi celebró el retiro de Busquets y Alba con un último título junto a ellos

Inter Miami campeón: la emoción de Messi por la despedida de Busquets y Alba
Hace 2 Hs

Tras llevar al Inter Miami a su primer título de la liga norteamericana (MLS), Lionel Messi expresó su felicidad de que sus amigos y socios Sergio Busquets y Jordi Alba se despidan del fútbol levantando un último trofeo.

“Esta competición era uno de nuestros objetivos”, reconoció el astro argentino tras el triunfo del Inter por 3-1 ante Vancouver Whitecaps en la final disputada en Fort Lauderdale.

El capitán del Inter, figura más determinante de la MLS a sus 38 años, destacó el esfuerzo general del plantel para alcanzar este título en la última oportunidad de la temporada, después de quedarse sin trofeos en la Copa de Campeones de la Concacaf, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes.

“El equipo hizo un gran esfuerzo, el año fue muy largo, con muchísimos partidos, y todos estuvieron a la altura”, dijo Messi en declaraciones a Apple TV.

Con su participación decisiva en los tres goles del partido, el argentino garantizó que Busquets y Alba pudieran despedirse del fútbol con un último título.

“Estoy feliz por lo que conseguimos, por ellos, porque puedan terminar su carrera de esta manera. Es muy lindo para todos”, afirmó Messi, ex compañero de ambos en el Barcelona.

“Se lo merecían después de lo que fueron como jugadores, cada uno entre los más grandes de la historia en su posición. Con todo lo que ganaron, que puedan retirarse con esta MLS”, señaló.

“Creo que hoy todavía no son conscientes de lo que están viviendo, del retiro. Hoy se les terminó algo muy hermoso, a lo que dedicaron toda su vida”, reflexionó.

“A partir de ahora empieza otra vida y les deseo siempre lo mejor, porque son dos amigos a los que quiero mucho”, cerró el capitán albiceleste, que acaba de extender su contrato con el Inter hasta 2028.

