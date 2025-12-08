Maratón en Netflix: cinco thriller psicológicos para ver durante el feriado

Este día feriado ofrece la motivación perfecta para sumergirse en una maratón de series, y el drama con incógnitas psicológicas se presenta como la opción ideal. Estos thrillers construyen una atmósfera de tensión constante, invitando a la audiencia a resolver complejas tramas que mantienen el suspenso hasta el último momento.
Si sos un fanático de los misterios que exploran la psique humana y tenés una cuenta en Netflix, esta lista de series resulta perfecta para ti. La plataforma alberga producciones que garantizan horas de intriga y giros inesperados. Estas propuestas están diseñadas para atrapar tu atención y mantenerte enganchado durante todo el día libre.
Cinco Thrillers psicológicos que te van a atrapar
El juego de Gracie Darling
Una psicóloga de 27 años se ve obligada a confrontar su pasado tormentoso. Años atrás, su mejor amiga de la infancia desapareció durante una sesión de espiritismo a la edad de 14. Ahora, la desaparición de otra joven desencadena una nueva investigación.
Reparto: Morgana O’Reilly, Rudi Dharmalingam, Harriet Walter, Chloe Brink, Dan Spielman.
Origen: Australia.
El cuco de cristal
Clara Merlo, médica residente de primer año, sufre un infarto fulminante. Un trasplante de corazón le otorga una segunda oportunidad, pero también despierta una inquietud imposible de ignorar: necesita saber quién fue su donante. Su búsqueda la lleva a un pequeño y enigmático pueblo. Allí descubre que el corazón que ahora late en su pecho perteneció a un joven involucrado en una tragedia sin resolver. La llegada de Clara al pueblo inicia una serie de eventos que exponen un pasado que muchos creyeron sepultado para siempre.
Reparto: Catalina Sopelana, Alex García, Itziar Ituño, Iván Massagué, Alfons Nieto y Tomás del Estal.
Origen: España.
La bestia en mí
Desde la trágica muerte de su hijo pequeño, la exitosa escritora Aggie Wiggs se transforma en una sombra de lo que era: se aísla de la vida pública y pierde la capacidad de escribir. Todo cambia cuando Nile Jarvis, un conocido y poderoso magnate inmobiliario —quien tiempo atrás fue el principal sospechoso de la desaparición de su mujer— compra la casa contigua. Entre el horror y la fascinación, Aggie comienza una búsqueda obsesiva de la verdad, persiguiendo los demonios de Jarvis mientras intenta escapar de los suyos, en un peligroso juego del ratón y el gato que podría terminar en tragedia.
Reparto: Claire Danes, Matthew Rhys, Brittany Snow, Natalie Morales, David Lyons, Tim Guinee.
Origen: Estados Unidos.
Estado de fuga 1986
La trama se inspira en la masacre del restaurante Pozzetto ocurrida en Bogotá en 1986. Camilo León es un joven escritor fascinado por Jeremías Salgado, un veterano de guerra cuya mente se desmorona bajo el peso de su pasado hasta convertirlo en el responsable de la masacre del restaurante San Marzino. Indira Quinchía es la investigadora que intenta reconstruir la verdad detrás de este crimen que sacudió al país.
Reparto: Andrés Parra, José Restrepo, Carolina Gómez, Jorge Enrique Abello.
Origen: Colombia.
Incontrolables
En el pintoresco pueblo de Tall Pines, secretos siniestros se esconden tras cada puerta cerrada. Poco después de que el agente de policía Alex Dempsey y su esposa embarazada Laura se mudan a su nuevo hogar, contactan con dos estudiantes, Abbie y Leila, de la escuela local para «adolescentes con problemas». Estas jóvenes se muestran desesperadas por escapar y podrían ser la clave para desenterrar todo lo corrupto en el pueblo. Mientras Alex investiga una serie de incidentes inusuales, sospecha que Evelyn, la misteriosa líder de la escuela, se encuentra en el centro de todos los problemas. Creada por Mae Martin, Wayward es una emocionante y revolucionaria miniserie sobre la lucha eterna entre una generación y la siguiente, sobre lo que ocurre cuando la amistad y la lealtad se ponen a prueba y sobre cómo las verdades sepultadas siempre encuentran el modo de salir a la superficie.
Reparto: Mae Martin, Toni Collette, Sarah Gadon, Sydney Topliffe, Alyvia Alyn Lind.
Origen: Canadá.