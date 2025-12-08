Maratón en Netflix: cinco thriller psicológicos para ver durante el feriado

En el pintoresco pueblo de Tall Pines, secretos siniestros se esconden tras cada puerta cerrada. Poco después de que el agente de policía Alex Dempsey y su esposa embarazada Laura se mudan a su nuevo hogar, contactan con dos estudiantes, Abbie y Leila, de la escuela local para «adolescentes con problemas». Estas jóvenes se muestran desesperadas por escapar y podrían ser la clave para desenterrar todo lo corrupto en el pueblo. Mientras Alex investiga una serie de incidentes inusuales, sospecha que Evelyn, la misteriosa líder de la escuela, se encuentra en el centro de todos los problemas. Creada por Mae Martin, Wayward es una emocionante y revolucionaria miniserie sobre la lucha eterna entre una generación y la siguiente, sobre lo que ocurre cuando la amistad y la lealtad se ponen a prueba y sobre cómo las verdades sepultadas siempre encuentran el modo de salir a la superficie.