“Stranger Things”, un movimiento telúrico que pide continuidad

Música y objetos que nos hicieron viajar a los 70 y los 80

Uno de los efectos más llamativos del regreso de “Stranger Things” no proviene del desarrollo de la historia, sino del poder que la serie volvió a demostrar sobre la cultura pop. El estreno de su quinta temporada -anunciada como la última- reactivó la reproducción de playlists de éxitos de los 70 y de los 80. Ni bien se habilitaron los capítulos, discográficas y plataformas de streaming musical detectaron picos de escucha de canciones vinculadas al universo de Hawkins. El fenómeno no es nuevo: ya se había dado con la explosión mundial de “Running up that hill”, de Kate Bush, en la cuarta temporada. Y hace tiempo que Spotify ofrece la lista oficial de las canciones que suenan en la serie. En la Argentina, usuarios reportaron en redes la reaparición de temas clásicos en rankings locales; algo similar ocurrió años atrás.