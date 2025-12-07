Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

De acuerdo con la sinopsis proporcionada por La Nación, Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, es internada en una clínica psiquiátrica por petición de sus hijas, quienes aseguran que sufre demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente eligió vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna. Duración: 1 h 48 min.