Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

El pronóstico del tiempo anuncia una inminente maratón de películas para este primer domingo de diciembre. Con avisos de las entidades climáticas que indican que hoy será mejor resguardarse en casa, será conveniente encender la televisión y reproducir los mejores títulos que plataformas como Netflix tienen para ofrecer.
Después de una semana calurosa, los días de descanso también pondrán en suspenso las altas temperaturas. En estos días de inestabilidad climática lo mejor será relajarse en el sillón y disfrutar de los mejores estrenos que la plataforma estrella destaca en su listado de producciones más frecuentadas por los suscriptores de Argentina.
Las mejores películas para ver este domingo en Netflix
1. 27 noches (2025)
27 noches es una película que te hará cuestionarte la vejez y las relaciones humanas en esta etapa de la vida. En formato de drama/comedia, la película aborda el caso real de la artista plástica Natalia Kohen de una manera más amena.
De acuerdo con la sinopsis proporcionada por La Nación, Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, es internada en una clínica psiquiátrica por petición de sus hijas, quienes aseguran que sufre demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente eligió vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna. Duración: 1 h 48 min.
2. La vecina perfecta (2025)
Un documental que te dejará sin palabras, analizando cómo un simple conflicto vecinal en Ocala, Florida, escala hasta convertirse en una tragedia que expone las dolorosas grietas raciales y la polémica aplicación de las leyes de autodefensa del estado, como la de "Stand Your Ground".
De acuerdo con la fuente mencionada, esta película se centra en un pequeño desacuerdo entre vecinos en Florida que toma un giro letal, con grabaciones de las cámaras corporales de la policía y entrevistas que indagan en las consecuencias de las leyes estatales de “stand your ground”. Duración: 1 h 37 min
3. Caramelo (2025)
Una conmovedora película brasileña que celebra el poder de la amistad incondicional entre especies. Este drama te recordará que, incluso ante un diagnóstico devastador, el amor, el humor y la lealtad de un amigo de cuatro patas pueden ser el faro de esperanza que ilumine el camino.
"Tras recibir un diagnóstico que cambiará su vida, un prometedor chef encuentra consuelo, risa y esperanza gracias a la inesperada compañía de un amigo de cuatro patas". Duración: 1 h 40 min.
4. Ni una palabra (2001)
Un thriller psicológico de alto voltaje que explora la pesadilla de un padre forzado a jugar una macabra partida de ajedrez mental contra el tiempo. Con un Michael Douglas en su mejor forma, la película te sumerge en una carrera desesperada donde la clave para salvar a su hija reside en los secretos de una mente traumatizada y catatónica.
"Un psiquiatra intenta obtener un número clave de parte de un perturbado mental o unos secuestradores matarán a su hija" Duración: 1 h 53 min.
5. Las guerreras K-pop (2025)
Prepárate para una explosión de color, ritmo y acción sobrenatural. Esta vibrante película de fantasía animada ofrece un giro electrizante al mundo del pop coreano, convirtiendo a las estrellas del escenario en cazadoras de demonios que deben usar tanto sus movimientos de baile como sus habilidades de combate para proteger a sus fans.
"La película animada sigue a tres ídolas del K‑pop que, además de cantar y bailar, son secretamente cazadoras de demonios. Juntas deben enfrentar a una banda rival de hombres poseída por fuerzas oscuras que amenaza con robar las almas de sus fans. Con mucha música, humor y acción, la historia mezcla el mundo del espectáculo con la fantasía y la aventura". Duración: 1 h 35 m.