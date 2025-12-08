De qué trata "Jay Kelly", el estreno de Netflix que ya resuena en los Globos de Oro

¿Quién es “Jay Kelly”?

Jay Kelly es presentado como una gran estrella de cine, pero una persona "emocionalmente inmadura" y ensimismada, que tropieza a través de su crisis de la mediana edad. A lo largo de la historia, Kelly se muestra incapaz de conectar con las personas que más lo necesitan. De hecho, George Clooney recordó en el medio citado su primera lectura del guion y su reacción inicial, admitiendo que, al leerlo, dijo: "¡Este tipo [Jay Kelly] es una especie de imbécil!".