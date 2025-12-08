Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

De qué trata "Jay Kelly", el estreno de Netflix que ya resuena en los Globos de Oro

Con un elenco estelar entre los que se destacan George Clooney y Adam Sandler, la película toma un tono divertido y a la vez profundo sobre el estrellato y la fama.

Jay Kelly la película que pisa fuerte entre la crítica. "Jay Kelly" la película que pisa fuerte entre la crítica. Fuente: Rotten Tomatoes.
Hace 3 Hs

Netflix lanzó una de sus apuestas más fuertes de la temporada, reuniendo al director nominado al Oscar, Noah Baumbach y al ícono de Hollywood, George Clooney, cuya actuación le valió un lugar entre los nominados a los Globos de Oro. La cinta, titulada "Jay Kelly", se presenta como un drama profundo que examina el costo personal de la fama y la compleja batalla por encontrar equilibrio en la mediana edad.

Trump se involucra en la compra de Warner Bros por Netflix y advierte que “podría ser un problema”

Trump se involucra en la compra de Warner Bros por Netflix y advierte que “podría ser un problema”

El film nos sumerge en la vida de Jay Kelly (interpretado por Clooney), un personaje central que es descrito, incluso por el propio actor que lo encarna, como alguien difícil. Clooney, quien además es productor, pudo identificarse con la lucha de su personaje. En una entrevista con el medio NPR señaló que que "todos estamos buscando ese equilibrio. Nunca lo hacemos perfecto".

¿Quién es “Jay Kelly”?

Jay Kelly es presentado como una gran estrella de cine, pero una persona "emocionalmente inmadura" y ensimismada, que tropieza a través de su crisis de la mediana edad. A lo largo de la historia, Kelly se muestra incapaz de conectar con las personas que más lo necesitan. De hecho, George Clooney recordó en el medio citado su primera lectura del guion y su reacción inicial, admitiendo que, al leerlo, dijo: "¡Este tipo [Jay Kelly] es una especie de imbécil!".

El director Noah Baumbach coescribió el guion pensando específicamente en Clooney, buscando explorar la figura del actor que fue considerado un heredero de las "estrellas de cine glamurosas de la vieja escuela", explicaron desde NPR. La película ofrece una mirada sincera sobre lo que significa ser famoso y las compensaciones que vienen con esa vida.

El momento de quiebre

La trama se centra en el quiebre existencial de Jay Kelly mientras emprende un viaje por Europa, buscando confrontar su pasado y presente. Este viaje se precipita mientras se prepara para recibir un homenaje en un festival de cine en Italia.

En este contexto de celebración forzada, el protagonista empieza a cuestionar sus decisiones vitales, su carrera y su tensa relación con sus hijas. A pesar de ser un hombre que, por reputación, es leal y humanitario en la vida real, Jay Kelly en la ficción tiene un "alma vacía" y sacrificó sus relaciones en su búsqueda del estrellato.

¿Cuándo se estrenó “Jay Kelly”?

El film llegó a Netflix el 5 de diciembre y rápidamente llamó la atención por su tono híbrido y su poderoso elenco. La dupla Clooney–Sandler funciona como un imán para fanáticos y curiosos, y el componente reflexivo de la historia elevó aún más las expectativas.

El lanzamiento coincide además con un momento en el que la plataforma apuesta por títulos que combinan entretenimiento con profundidad emocional. En ese sentido, Jay Kelly encaja perfectamente: es divertida, melancólica, crítica y, sobre todo, humana.

El estelar elenco de "Jay Kelly"

George Clooney

Adam Sandler

Laura Dern

Billy Crudup

Riley Keough

Grace Edwards

Stacy Keach

Jim Broadbent

Patrick Wilson

Eve Hewson

Temas George ClooneyNetflixAdam Sandler
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estas películas argentinas llegan a Netflix y otras plataformas de streaming

Estas películas argentinas llegan a Netflix y otras plataformas de streaming

Lo más popular
Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán
1

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días
3

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis
4

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua
5

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera
6

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera

Más Noticias
Nueva estafa bancaria: qué tenés que hacer si llegó este tipo de transferencia

Nueva estafa bancaria: qué tenés que hacer si llegó este tipo de transferencia

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales este 8 de diciembre

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales este 8 de diciembre

Escándalo en MasterChef: filtran al supuesto ganador y un error al aire dispara sospechas de reality arreglado

Escándalo en MasterChef: filtran al supuesto ganador y un error al aire dispara sospechas de reality arreglado

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Comentarios