De qué trata "Jay Kelly", el estreno de Netflix que ya resuena en los Globos de Oro

Netflix lanzó una de sus apuestas más fuertes de la temporada, reuniendo al director nominado al Oscar, Noah Baumbach y al ícono de Hollywood, George Clooney, cuya actuación le valió un lugar entre los nominados a los Globos de Oro. La cinta, titulada "Jay Kelly", se presenta como un drama profundo que examina el costo personal de la fama y la compleja batalla por encontrar equilibrio en la mediana edad.
El film nos sumerge en la vida de Jay Kelly (interpretado por Clooney), un personaje central que es descrito, incluso por el propio actor que lo encarna, como alguien difícil. Clooney, quien además es productor, pudo identificarse con la lucha de su personaje. En una entrevista con el medio NPR señaló que que "todos estamos buscando ese equilibrio. Nunca lo hacemos perfecto".
¿Quién es “Jay Kelly”?
Jay Kelly es presentado como una gran estrella de cine, pero una persona "emocionalmente inmadura" y ensimismada, que tropieza a través de su crisis de la mediana edad. A lo largo de la historia, Kelly se muestra incapaz de conectar con las personas que más lo necesitan. De hecho, George Clooney recordó en el medio citado su primera lectura del guion y su reacción inicial, admitiendo que, al leerlo, dijo: "¡Este tipo [Jay Kelly] es una especie de imbécil!".
El director Noah Baumbach coescribió el guion pensando específicamente en Clooney, buscando explorar la figura del actor que fue considerado un heredero de las "estrellas de cine glamurosas de la vieja escuela", explicaron desde NPR. La película ofrece una mirada sincera sobre lo que significa ser famoso y las compensaciones que vienen con esa vida.
El momento de quiebre
La trama se centra en el quiebre existencial de Jay Kelly mientras emprende un viaje por Europa, buscando confrontar su pasado y presente. Este viaje se precipita mientras se prepara para recibir un homenaje en un festival de cine en Italia.
En este contexto de celebración forzada, el protagonista empieza a cuestionar sus decisiones vitales, su carrera y su tensa relación con sus hijas. A pesar de ser un hombre que, por reputación, es leal y humanitario en la vida real, Jay Kelly en la ficción tiene un "alma vacía" y sacrificó sus relaciones en su búsqueda del estrellato.
¿Cuándo se estrenó “Jay Kelly”?
El film llegó a Netflix el 5 de diciembre y rápidamente llamó la atención por su tono híbrido y su poderoso elenco. La dupla Clooney–Sandler funciona como un imán para fanáticos y curiosos, y el componente reflexivo de la historia elevó aún más las expectativas.
El lanzamiento coincide además con un momento en el que la plataforma apuesta por títulos que combinan entretenimiento con profundidad emocional. En ese sentido, Jay Kelly encaja perfectamente: es divertida, melancólica, crítica y, sobre todo, humana.
El estelar elenco de "Jay Kelly"
George Clooney
Adam Sandler
Laura Dern
Billy Crudup
Riley Keough
Grace Edwards
Stacy Keach
Jim Broadbent
Patrick Wilson
Eve Hewson