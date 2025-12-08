¿De qué se trata "Los Abandonados", la nueva serie de siete capítulos de la que todos hablan?

Gillian Anderson y Lena Headey encabezan la reciente apuesta de Netflix por el género western, la miniserie titulada Los Abandonados. La producción transporta al espectador al Estados Unidos de 1854, donde el conflicto se desarrolla en el Territorio de Washington, una frontera sin reglas y marcada por la ausencia de ley. Este drama intenso enfrenta a dos poderosas líderes femeninas en una lucha sin cuartel por el poder y la justicia.
La nueva historia, creada por Kurt Sutter, conocido por su trabajo en Sons of Anarchy, busca reinventar el lejano oeste con una narrativa cruda y emocional. La trama se centra en el enfrentamiento entre dos familias antagónicas que representan los polos opuestos de la sociedad. La serie ya genera gran expectativa entre los usuarios de la plataforma, perfilándose como uno de los grandes éxitos de la temporada en el universo del streaming.
¿De qué se trata la serie "Los Abandonados"?
En el corazón de la trama residen los Van Ness, una dinastía adinerada encabezada por Constance Van Ness, personaje interpretado por Gillian Anderson. Ella es la cabeza de esta familia, dedicada a la explotación de minas en la región, quienes custodian el bienestar de sus negocios sin importar el costo. Su contraparte es Fiona Nolan, rol desempeñado por Lena Headey, quien lidera a los Nolan-Abandon, un grupo compuesto por huérfanos y marginados.
El destino de ambas familias se entrelaza cuando una parcela de tierra con importantes reservas de plata se convierte en objeto de una feroz disputa. Esta lucha, que se desata entre privilegiados e indigentes, se libra al margen de la ley debido a la ausencia de autoridades en la frontera. Además, la disputa incluye elementos de un romance prohibido entre Elias Teller y Trisha Van Ness, añadiendo complejidad al conflicto de clases.
El gran impacto visual de "Los Abandonados"
La miniserie se distingue por su formato breve y contundente, diseñada como una propuesta autoconclusiva. En total, son siete capítulos que el público puede ver completos sin la necesidad de esperar nuevas entregas o temporadas adicionales. Esta estructura responde a la tendencia de ofrecer historias auténticas que evitan los compromisos a largo plazo.
La calidad visual del proyecto se debe en parte a que el rodaje se realizó en los vastos paisajes de Calgary, en Canadá. La serie fue dirigida por Otto Bathurst y Stephen Surjik, quienes logran ofrecer un western muy crudo y emocional, con un guion cargado de suspenso. La producción fue pensada exclusivamente para un público adulto debido a su contenido violento y dramático, además de explorar la lucha de clases y el abuso de poder en una época hostil.