¿De qué se trata "Los Abandonados", la nueva serie de siete capítulos de la que todos hablan?

La calidad visual del proyecto se debe en parte a que el rodaje se realizó en los vastos paisajes de Calgary, en Canadá. La serie fue dirigida por Otto Bathurst y Stephen Surjik, quienes logran ofrecer un western muy crudo y emocional, con un guion cargado de suspenso. La producción fue pensada exclusivamente para un público adulto debido a su contenido violento y dramático, además de explorar la lucha de clases y el abuso de poder en una época hostil.