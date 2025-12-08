¿Cómo quedó el ranking del Circuito Mundial de Seven tras el subcampeonato de Los Pumas 7s en Ciudad del Cabo?

Los Pumas 7s cerraron un fin de semana intenso en Sudáfrica y, pese a quedarse a un paso del título, su actuación les permitió dar un salto importante en la tabla. La derrota ajustada ante los Springboks 21-19 en la final del Seven de Ciudad del Cabo dejó al seleccionado con el subcampeonato de la segunda etapa del Circuito Mundial y con 18 puntos clave, que los acomodaron en el sexto lugar de la clasificación general con 24 unidades.