¿Cómo quedó el ranking del Circuito Mundial de Seven tras el subcampeonato de Los Pumas 7s en Ciudad del Cabo?

Los Pumas 7s cerraron un fin de semana intenso en Sudáfrica y, pese a quedarse a un paso del título, su actuación les permitió dar un salto importante en la tabla. La derrota ajustada ante los Springboks 21-19 en la final del Seven de Ciudad del Cabo dejó al seleccionado con el subcampeonato de la segunda etapa del Circuito Mundial y con 18 puntos clave, que los acomodaron en el sexto lugar de la clasificación general con 24 unidades.
El crecimiento fue notorio ya que venían de ser octavos en Dubái y, con el rendimiento en Sudáfrica, pasaron del fondo de la tabla a meterse entre los seis mejores. Al frente aparecen tres selecciones igualadas: Sudáfrica, Fiji y Nueva Zelanda, todas con 32 puntos. Detrás se ubican Francia (28), Australia (26) y luego Argentina. Cierran Gran Bretaña (18) y España (16).
El recorrido del equipo dirigido por Santiago Gómez Cora incluyó triunfos contundentes en el grupo B ante Australia (36-0) y Francia (24-19), una caída sorpresiva frente a España (31-26) y una semifinal de alto voltaje contra Fiji (29-21). La final, cargada de tensión y puntos, se resolvió por detalles a favor de los locales.
Este año el Circuito presenta un formato renovado con ocho equipos en las seis primeras etapas (Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España) con paradas en Dubái, Ciudad del Cabo, Singapur, Perth, Vancouver y Nueva York. Luego, llegarán las tres fases definitorias del SVNS World Championship, donde se sumarán cuatro seleccionados del SVNS 2 para completar 12 participantes. El campeón del mundo se consagrará recién tras la última cita, en Bordeaux.
El subcampeonato le devuelve impulso a un equipo acostumbrado a pelear arriba y que ya prepara la próxima escala, con la mira puesta en seguir sumando para acercarse a los líderes.