El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027

Los Pumas ya tienen el mapa inicial rumbo al Mundial de Rugby de Australia 2027. El sorteo realizado este miércoles en Sídney ubicó al seleccionado nacional en el Grupo C, junto a Fiji, España y Canadá, un cuadro con un rival de enorme jerarquía del Pacífico y dos seleccionados que vienen creciendo en la escena internacional. Será un comienzo desafiante para un equipo que llega fortalecido tras un ciclo con triunfos históricos y una identidad cada vez más consolidada.
La ceremonia tuvo una particularidad. Se definió el orden de los grupos comenzando desde el Bombo 4 hacia arriba, lo que extendió la expectativa hasta el tramo final. El sistema responde al nuevo formato que tendrá la Copa del Mundo, ahora con 24 participantes, seis zonas y la incorporación de los octavos de final. La clasificación premiará a los dos mejores de cada grupo y a los cuatro terceros con mejores números, un esquema que abre el juego y obliga a sostener la regularidad desde el primer día.
En esa estructura, Australia, país organizador, fue ubicada automáticamente en el Grupo A y protagonizará el partido inaugural el 1 de octubre de 2027. Luego se avanzó hacia la distribución del resto de los bombos, que dejó un cuadro competitivo y equilibrado para todas las potencias. Nueva Zelanda, Sudáfrica, Francia, Irlanda e Inglaterra también conocieron su hoja de ruta.
Para Los Pumas, el cruce más complejo será Fiji, un seleccionado que viene de firmar actuaciones de alto impacto en los últimos años, con un juego físico, dinámico y cargado de creatividad. España y Canadá, en tanto, representan partidos de riesgo porque ambos transitan procesos de renovación y llegan a la Copa del Mundo con rodaje y una oportunidad histórica en un torneo que se expande.
La edición 2027 será especial para el rugby argentino por varios motivos porque es la primera vez que el equipo nacional integra el Bombo 1, reflejo del lugar que supo ganarse en el ranking mundial tras temporadas de crecimiento sostenido. El ciclo de Felipe Contepomi, marcado por victorias resonantes como la primera ante los All Blacks en suelo argentino, aportó solidez y confianza al grupo.
El camino hacia la fase final será exigente. Con rivales de características diversas, Los Pumas deberán administrar la intensidad, imponer su plan de juego y evitar sobresaltos en los encuentros que, en teoría, presentan menos margen para el error.
El Mundial se desarrollará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de 2027, con partidos en Perth, Brisbane, Melbourne, Sídney y Adelaida.
El sorteo dejó atrás la espera. El Grupo C promete ser duro, pero también ofrece la posibilidad de medir, desde el inicio, la madurez de un seleccionado que aspira nuevamente a estar entre los mejores del mundo.
Cómo quedaron los grupos del Mundial 2027
Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong
Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania
Grupo C: Argentina, Fiji, España, Canadá
Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal
Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa
Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue