El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027

La ceremonia tuvo una particularidad. Se definió el orden de los grupos comenzando desde el Bombo 4 hacia arriba, lo que extendió la expectativa hasta el tramo final. El sistema responde al nuevo formato que tendrá la Copa del Mundo, ahora con 24 participantes, seis zonas y la incorporación de los octavos de final. La clasificación premiará a los dos mejores de cada grupo y a los cuatro terceros con mejores números, un esquema que abre el juego y obliga a sostener la regularidad desde el primer día.