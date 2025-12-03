Tras el sorteo del Mundial de Rugby 2027: cómo está la tabla histórica de campeones y cuál fue el mejor resultado de Los Pumas

El Mundial de Rugby es una competencia joven dentro del calendario internacional, pero en poco más de tres décadas construyó un historial fuerte. Desde su primera edición en 1987, solo cuatro selecciones lograron levantar la Copa Webb Ellis, un dato que resume de manera perfecta lo exigente que es el torneo.
La historia empezó en Australia-Nueva Zelanda 1987, donde los All Blacks inauguraron el palmarés mundialista frente a su gente. Ese dominio lo repetirían más adelante en 2011, nuevamente como locales, y en 2015, en el certamen compartido entre Inglaterra y Francia. Con esos tres títulos, Nueva Zelanda es el segundo seleccionado más ganador del planeta.
Por encima aparece Sudáfrica, que se transformó en la referencia absoluta del rugby moderno. Los Springboks se consagraron por primera vez en 1995. Volvieron a festejar en 2007 (Francia-Gales-Escocia), repitieron en 2019 (Japón) y alcanzaron su cuarta estrella en Francia 2023, convirtiéndose en el equipo más exitoso de la era mundialista.
El podio lo completa Australia, con dos conquistas. La primera fue en 1991, y la segunda en 1999, cuando el torneo se jugó en el Reino Unido, Irlanda y Francia. A ellos se suma Inglaterra, que celebró en Australia 2003, en una final recordada por el drop de Jonny Wilkinson en tiempo suplementario.
La tabla de campeones
- Sudáfrica: 4 títulos
- Nueva Zelanda: 3
- Australia: 2
- Inglaterra: 1
Para Argentina, el recorrido mundialista fue distinto pero también histórico. El mejor resultado de Los Pumas llegó en Francia 2007, cuando el equipo dirigido por Marcelo Loffreda alcanzó el tercer puesto tras vencer al local en el partido por el bronce, una campaña que marcó un antes y un después para el seleccionado.
Con Australia 2027 en el horizonte, la Copa del Mundo volverá a poner en juego una historia corta, pero llena de hitos que siguen definiendo el mapa del rugby internacional.
Cómo quedaron los grupos del Mundial 2027
Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong
Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania
Grupo C: Argentina, Fiji, España, Canadá
Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal
Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa
Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue