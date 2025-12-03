El posible camino de Los Pumas en Australia 2027: cómo podrían quedar las llaves con el nuevo formato del Mundial

El Mundial de Rugby de 2027 estrenará un sistema de cruces completamente distinto al que se utilizó desde 1987. Con la incorporación de octavos de final, la Copa del Mundo modificará la lógica tradicional y abrirá un abanico de escenarios posibles para Los Pumas, que ya conocen a sus rivales del Grupo C (Fiji, España y Canadá).
Por primera vez, avanzarán 16 equipos a la próxima fase: los dos mejores de cada zona más los cuatro terceros con mejor puntaje. Ese cambio altera el tablero estratégico y le da un valor extra a cada punto conseguido en la fase inicial.
¿Qué le conviene a Argentina?
La ubicación final en el Grupo C será decisiva.
Si el conjunto dirigido por Felipe Contepomi termina primero, su rival en octavos saldrá de los mejores terceros de los Grupos A, E o F. Algo que, en principio, implica un comienzo más accesible que enfrentar directamente a una potencia europea.
En cambio, si el seleccionado termina segundo, se enfrentará al segundo del Grupo F, donde aparecen Inglaterra y Gales como candidatos. Ese emparejamiento anticipa un choque de complicado y vuelve más valioso el objetivo de ganar la zona.
El diseño planteado por World Rugby distribuye los cruces de la siguiente manera:
- Los ganadores de los Grupos A, B, C y D jugarán contra los mejores terceros.
- Los líderes de los Grupos E y F se medirán con los segundos de las zonas D y B.
- Los equipos que terminen segundos en los Grupos A y C enfrentarán a los segundos del E y F.
La llave de cuartos de final podría emparejar a Los Pumas con una potencia europea, ya que ese partido sería ante el ganador del cruce entre el primero del Grupo D (donde están Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal) y uno de los mejores terceros provenientes de los Grupos B, E o F.
En cambio, si Los Pumas avanzan como segundos y, en caso de seguir adelante, los cuartos de final también presentarían un desafío complejo ya que el cruce sería frente al primero del Grupo E (Francia, Japón, Estados Unidos o Samoa) o ante el segundo del Grupo D, otra zona con mucho peso competitivo.
En ese esquema aparece un detalle clave para Argentina. Los Pumas evitarán a Nueva Zelanda y Sudáfrica hasta semifinales, algo que, en un torneo tan largo, puede hacer una diferencia enorme en lo físico y en lo emocional.
Cómo sigue el cuadro
A partir de cuartos de final, el formato recupera la estructura habitual con llave directa hasta semifinales y final. La novedad es que, aunque el Mundial pasará de 48 a 52 partidos, la carga física para los mejores equipos no aumenta, ya que el campeón disputará siete encuentros, la misma cantidad que jugó Sudáfrica en Francia 2023.
El nuevo sistema abre la competencia y permite que más selecciones tengan la chance de meterse entre los 16 mejores. Para Argentina, que llega como cabeza de serie por primera vez en la historia, la hoja de ruta tendrá un punto clave: ganar el Grupo C para evitar un cruce inmediato con un gigante europeo y aspirar a un recorrido más favorable hacia las etapas decisivas.
El camino está trazado. Resta saber cómo lo transitará un equipo que llega con ambición para competir otra vez en lo más alto.
Cómo quedaron los grupos del Mundial 2027
Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong
Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania
Grupo C: Argentina, Fiji, España, Canadá
Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal
Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa
Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue