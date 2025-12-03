El historial completo de Los Pumas ante sus rivales del Grupo C rumbo al Mundial de Rugby 2027

Con Canadá, la relación es más larga y también más favorable para Los Pumas, aunque tuvo un momento particular en los años 90. El primer duelo fue en GEBA en 1981, con un claro 35-0 para los argentinos. Sin embargo, en 1990, los norteamericanos dieron sus dos golpes históricos: 15-6 en Burnaby y 19-15 en Vélez.