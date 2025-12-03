El historial completo de Los Pumas ante sus rivales del Grupo C rumbo al Mundial de Rugby 2027

Con el Grupo C definido, Los Pumas comenzaron a mirar hacia adelante, pero también hacia atrás. El pasado del seleccionado argentino frente a Fiji, España y Canadá muestra caminos muy distintos, con rivalidades esporádicas y resultados que ayudan a dimensionar qué puede esperar el equipo de Felipe Contepomi en la primera fase del Mundial de Australia 2027.
El único enfrentamiento mundialista entre Argentina y Fiji ocurrió en Australia-Nueva Zelanda 1987, cuando los oceánicos se impusieron por 28-9. Fue la primera Copa del Mundo de la historia, con ambos seleccionados dando sus primeros pasos internacionales.
Fuera del ámbito mundialista, la historia cambia. Los primeros duelos fueron en 1980, en Ferro, donde Los Pumas ganaron por 34-22 y 38-16. Aquellos encuentros marcaron el inicio de una tendencia que volvería a repetirse con el tiempo porque cada vez que Argentina logró imponer su estructura defensiva y su ritmo, la diferencia se notó.
El último cruce entre ambos ocurrió el 18 de agosto de 2003, en el antiguo Chateau Carreras, con triunfo argentino por 49-30. Ese día quedó grabado como una muestra de cómo el juego albiceleste podía controlar la velocidad fijiana cuando encontraba solidez en el contacto y claridad en ataque.
Aunque nunca se enfrentaron en un Mundial, Argentina tiene un registro perfecto frente a España en test matches: cinco victorias en cinco partidos.
La primera fue en Madrid, en 1982, con un 28-19 que abrió una serie de cruces que siempre tuvo al conjunto nacional como protagonista. Luego llegarían los triunfos en Mar del Plata 1987 (40-12), Buenos Aires 1992 (38-10) y nuevamente en la capital española ese mismo año, con un 43-34 en un partido más parejo.
El antecedente más reciente fue en 2023, con victoria por 62-3. Ese test match quedó marcado también por la lesión de Santiago Grondona, que le impidió jugar el Mundial de Francia.
España además tiene una fuerte presencia argentina porque su head coach es Pablo Bouza, y en el plantel conviven varios jugadores formados en nuestro país, como Estanislao Bay, Gonzalo López Bontempo, Iñaki Mateu, Matiniano Cian, Federico Casteglioni, Santiago Ovejero, Joaquín Domínguez y Vicente Boronat. Ese vínculo agrega un matiz más emocional al cruce que se dará en 2027.
Con Canadá, la relación es más larga y también más favorable para Los Pumas, aunque tuvo un momento particular en los años 90. El primer duelo fue en GEBA en 1981, con un claro 35-0 para los argentinos. Sin embargo, en 1990, los norteamericanos dieron sus dos golpes históricos: 15-6 en Burnaby y 19-15 en Vélez.
Aquellos partidos marcaron una alerta en una época en la que Canadá tenía presencia fuerte en el rugby internacional. Pero la diferencia comenzó a ampliarse otra vez a partir de 1995, cuando Argentina ganó en Ferro por 29-26, y luego en 1996 (41-21), 1998 (54-28 en el Buenos Aires Cricket & Rugby Club), 2001 (20-6 en Markham) y 2003 (62-22, otra vez en el BACRC).
Hoy, con realidades muy distintas, el historial vuelve a inclinarse claramente hacia el lado argentino.
El Grupo C ofrece un panorama diverso y lleno de matices. Los Pumas llegan con la ventaja de conocer bien a España y Canadá, de haber tenido éxitos recientes y de tener un antecedente positivo frente a Fiji fuera de los Mundiales.
El desafío será trasladar esa historia al presente. Australia 2027 pondrá a prueba cuánto pesan los antecedentes y cuánto puede sostener Argentina su condición de cabeza de serie en un grupo tan particular como atractivo.