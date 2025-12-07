Los Pumas 7s quedaron subcampeones en Ciudad del Cabo tras una final electrizante ante Sudáfrica

La final reunió a dos de los mejores equipos del torneo y Argentina estuvo a la altura del desafío. Los 19 puntos del conjunto nacional llegaron gracias a tres tries: dos de Marcos Moneta, quien volvió a demostrar su velocidad imparable, y uno de Luciano González, elegido como el tryman del certamen. Santiago Vera Feld aportó dos conversiones que mantuvieron a los argentinos en partido hasta el final. Sin embargo, el empuje sudafricano y algunos detalles en los instantes decisivos inclinaron la balanza a favor de los Springboks.