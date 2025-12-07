Los Pumas 7s quedaron subcampeones en Ciudad del Cabo tras una final electrizante ante Sudáfrica

Los Pumas 7's volvieron a dar muestras de su categoría en el circuito mundial y se consagraron subcampeones del Seven de Ciudad del Cabo, en una final vibrante que se definió por detalles. En un duelo parejo, cargado de intensidad y con momentos de alto nivel, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora cayó 21-19 ante Sudáfrica, anfitrión del certamen, y se quedó con la medalla plateada tras un recorrido sólido y competitivo.
La final reunió a dos de los mejores equipos del torneo y Argentina estuvo a la altura del desafío. Los 19 puntos del conjunto nacional llegaron gracias a tres tries: dos de Marcos Moneta, quien volvió a demostrar su velocidad imparable, y uno de Luciano González, elegido como el tryman del certamen. Santiago Vera Feld aportó dos conversiones que mantuvieron a los argentinos en partido hasta el final. Sin embargo, el empuje sudafricano y algunos detalles en los instantes decisivos inclinaron la balanza a favor de los Springboks.
El equipo argentino presentó un XV inicial compuesto por Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Vera Feld, Pedro De Haro, Santiago Mare -capitán-, González y Moneta. Desde el banco ingresaron Santino Zangara, Martiniano Arrieta, Eliseo Morales, Sebastián Dubuc y Valentín Maldonado, aportando frescura y variantes tácticas en un duelo de altísima exigencia.
Más allá del subcampeonato, el torneo dejó actuaciones individuales destacadas. Luciano González fue el máximo anotador de tries del certamen, con ocho conquistas en cinco partidos. Su aporte ofensivo fue determinante para sostener la proyección de un equipo que se consolidó como protagonista permanente en el circuito.
El camino hasta la final reflejó la consistencia del equipo argentino. En su debut aplastaron 36-0 a Australia, luego superaron 24-19 a Francia en otro duelo exigente y cerraron la fase de grupos con una ajustada derrota 31-26 ante España. En semifinales, Los Pumas 7 mostraron carácter y potencia para vencer 29-21 a Fiyi, una potencia histórica del formato.
El Seven de Ciudad del Cabo se suma a una lista reciente de grandes logros del seleccionado: bicampeones en Perth, tetracampeones en Vancouver, campeones por primera vez en Hong Kong, bicampeones de la temporada regular y medallistas de bronce en Singapur. Aunque el equipo llegó al torneo tras un flojo inicio en Dubai, la respuesta fue inmediata: Argentina volvió a ser protagonista de punta a punta.
El segundo puesto en Ciudad del Cabo reafirma su estatus como uno de los equipos más consistentes y peligrosos del mundo. Un paso más en un camino que promete seguir creciendo.