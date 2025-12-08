Virgen del Valle: historia, milagros y cómo nace la devoción por la Morenita

La celebración

Las celebraciones de la Morenita atraen multitudes en dos fechas clave, marcando el pulso religioso de la provincia y la nación: El primer momento de fervor masivo ocurre en Abril, con la celebración de su Solemnidad del Hallazgo, que conmemora la aparición de la imagen. La peregrinación más grande y reconocida, sin embargo, se vive cada 8 de Diciembre, día en que la Iglesia Universal celebra la Inmaculada Concepción, advocación bajo la cual se venera a la Morenita. En ambas fiestas, la imagen es sacada en procesión por las calles, reuniendo a cientos de miles de devotos que reafirman un legado de fe que ya lleva más de cuatrocientos años.