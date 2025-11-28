Inmaculada Concepción de María 2025: ¿cuándo es el próximo feriado en Argentina?

Faltan exactamente 10 días para el próximo feriado, el primero de diciembre. Al fin de semana del sábado 6 y domingo 7, se sumará este día de descanso para todo el país. El 8 de diciembre será feriado por la Inmaculada Concepción de María. Aunque está decretado como un día no hábil, será potestad de los empleadores decidir si atender o prestar servicios o no.