Inmaculada Concepción de María 2025: ¿cuándo es el próximo feriado en Argentina?

Los argentinos están expectantes por el próximo feriado. El último tirón del año llega con las energías en modo reserva y cualquier descanso se convierte en un día muy esperado. El mes de diciembre tendrá dos feriados de origen religioso y uno de ellos formará un fin de semana de tres días, el último del año.
Faltan exactamente 10 días para el próximo feriado, el primero de diciembre. Al fin de semana del sábado 6 y domingo 7, se sumará este día de descanso para todo el país. El 8 de diciembre será feriado por la Inmaculada Concepción de María. Aunque está decretado como un día no hábil, será potestad de los empleadores decidir si atender o prestar servicios o no.
En principio, la administración pública, las escuelas y demás reparticiones estatales no tendrán actividad. En general, se espera que el comercio tampoco atienda salvo contadas excepciones como los supermercados o algunos shoppings. Para conocer el cronograma, habrá que estar atentos a lo que comunique cada empresa.
Últimos feriados de 2025 y primeros de 2026
Después del 8, el último feriado del 2025 será el de Navidad el 25 de diciembre. Con la festividad religiosa más clásica del mundo culminará el calendario de días no hábiles del año. El siguiente feriado llegará apenas una semana después, el 1 de enero por Año Nuevo. Ambos coincidirán con un día jueves.
Se espera que tanto el 24 como el 31 de diciembre la atención de los comercios tenga un horario extraordinario, así como también la circulación de los colectivos urbanos e interurbanos.
Luego del primer feriado de 2026 en enero, los siguientes feriados serán los de Carnaval. Con ellos coincidirá también el primer fin de semana extra largo, es decir, de cuatro días de 2026. Al sábado 14 y domingo 15 se sumarán el lunes 16 y martes 17.
Feriados de 2026
Después de los feriados de Carnaval, el calendario quedará con los siguientes días extraordinarios:
Marzo
- 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Abril
- 2: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 3: Viernes Santo
Mayo
- 1: Día del Trabajador
- 25: Día de la Revolución de Mayo
Junio
- 17: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
Julio
- 9: Día de la Independencia
Agosto
- 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Octubre
- 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Noviembre
- 20: Día de la Soberanía Nacional
Diciembre
- 8: Inmaculada Concepción
- 25: Navidad