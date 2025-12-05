Qué dijo el Gobierno: ¿hay feriado puente este 8 de diciembre?

Los días no laborables que se anunciaron este año fueron el 2 de mayo, que formó un fin de semana largo con el Día del Trabajador; el 15 de agosto, que formó un finde XXL junto al sábado 16 y domingo 17, Paso a la Inmortalidad del General San Martín; y el 21 de noviembre, que se sumó al fin de semana del 22 y 23 de noviembre y al feriado trasladado al 24 por el Día de la Soberanía Nacional.