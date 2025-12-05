Secciones
Qué dijo el Gobierno: ¿hay feriado puente este 8 de diciembre?

Este fin de semana será más extenso de lo habitual, pero ¿se agregará un día más?

La próxima semana tendrá el penúltimo feriado de 2025. La próxima semana tendrá el penúltimo feriado de 2025. Imagen generada con IA
Hace 2 Hs

El Ministerio del Interior ya muestra una cuenta regresiva de tres días por el tiempo que resta para el próximo feriado del año. Al coincidir con un lunes, muchos argentinos se preguntan si el Gobierno nacional establecerá un día extra para formar un “finde XXL”. Sucede que este fin de semana será el último largo de 2025, pero un cuarto día de descanso siempre sería bien recibido.

Anses: cómo afecta el feriado del 8 de diciembre al calendario de pagos

Anses: cómo afecta el feriado del 8 de diciembre al calendario de pagos

Este 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, es decir, el día que conmemora la Concepción de la Virgen María. Según la creencia de la Iglesia Católica, la Virgen fue concebida sin pecado original y desde allí su santidad se transfiere a Jesús, su único hijo e hijo de Dios. Miles de fieles de todo el país marcharán hacia los puntos de encuentro luego de sacrificadas peregrinaciones para cumplir sus promesas en los altares de la Virgen.

¿Habrá feriado puente antes del 8 de diciembre?

Diciembre tiene solamente dos días marcados en el calendario, pero el Gobierno nacional decretó la eliminación de los denominados feriados puente. Ahora, esos días fueron modificados y están aglutinados bajo el concepto de días no laborables cuya finalidad es fomentar la actividad turística. Según la Ley 27.399, se pueden fijar tres de estos durante un mismo año.

Los días no laborables que se anunciaron este año fueron el 2 de mayo, que formó un fin de semana largo con el Día del Trabajador; el 15 de agosto, que formó un finde XXL junto al sábado 16 y domingo 17, Paso a la Inmortalidad del General San Martín; y el 21 de noviembre, que se sumó al fin de semana del 22 y 23 de noviembre y al feriado trasladado al 24 por el Día de la Soberanía Nacional.

En 2025 ya fueron utilizados los tres días no laborables que podían decretarse para este ciclo. Por ende, los días libres que quedan en diciembre son solamente el 8 y el 25, por el feriado de Navidad. El siguiente feriado será el primero de 2026, el 1 de enero por Año Nuevo.

¿Cuándo será el feriado de Carnaval 2026?

Aunque todavía no se confirmaron días no laborables de 2026, ya se puede saber cuándo serán los dos días de feriado de Carnaval. Estos conformarán, junto al sábado y domingo previos, el primer fin de semana extra largo del año, que llegará para hacer un corte casi a mitad de mes.

En febrero del próximo año, el lunes y martes de Carnaval coincidirán con el 16 y 17 de febrero. Serán feriados nacionales y aunque habrá festejos en diferentes puntos de todas las provincias del país, las celebraciones principales se dividirán entre los cerros coloridos de Jujuy y los corsódromos de Gualeguaychú, Entre Ríos.

A los días del fin de semana anterior, el sábado 14 y domingo 15, se sumarán los dos feriados. Los trabajadores que sean convocados por sus empleadores para prestar servicios esos días deberán recibir un pago equivalente a un extra del 100%, es decir, cobrarán como jornada doble según lo estipula la ley.

LLega el último feriado de diciembre: ¿habrá fin de semana largo?

Peregrinación segura: recomendaciones para la procesión a la virgen de La Reducción

Cuándo se arma el árbol de Navidad y por qué se hace en esa fecha

Anses: cómo afecta el feriado del 8 de diciembre al calendario de pagos

Inmaculada Concepción de María 2025: ¿cuándo es el próximo feriado en Argentina?

