Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales el 8 de diciembre

La mayoría de los servicios tendrán un funcionamiento extraordinario el próximo lunes feriado.

Las calles del microcentro tendrán movimiento reducido el feriado del 8 de diciembre. Las calles del microcentro tendrán movimiento reducido el feriado del 8 de diciembre. Foto: archivo LA GACETA
Hace 2 Hs

Este fin de semana es el último fin de semana largo del año. Al sábado y domingo se le sumará el lunes feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Por ley, los feriados son considerados descansos obligatorios y por ello diferentes entes dependientes de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ya anunciaron cuál será la modalidad de atención para ese día.

La Cámara de Comercio recordó que el lunes será feriado con motivo religioso. El día que se celebra el nacimiento de la Virgen María sin pecado original es una de las fechas especiales en el calendario nacional. Por ello, la mayoría de los comercios con atención al público permanecerán cerrados, excepto algunos que abrirán solamente medio día.

El ente que nuclea a los comerciantes capitalinos también recordó que los empleadores que deseen abrir deberán pagar a los trabajadores el doble correspondiente a las horas trabajadas. Por otra parte y no menos importante está el recordatorio de que, aún si no se trabaja, el día debe ser abonado y no descontado del salario de los empleados.

Atención de servicios municipales el feriado del 8 de diciembre

● Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.  

● Ómnibus: circularán de manera reducida, con la frecuencia de los domingos.

● Recolección de Residuos: no habrá servicio de recolección de residuos.

● Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal de 8 a 12 y 15 a 18.  

● Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): no abrirá sus puertas.

● Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.  

● Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.

