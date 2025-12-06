Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales el 8 de diciembre

Este fin de semana es el último fin de semana largo del año. Al sábado y domingo se le sumará el lunes feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Por ley, los feriados son considerados descansos obligatorios y por ello diferentes entes dependientes de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ya anunciaron cuál será la modalidad de atención para ese día.