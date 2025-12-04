Peregrinación segura: recomendaciones para la procesión a la virgen de La Reducción

El 8 de diciembre se acerca y cientos de fieles de Tucumán y de todo el norte comienzan su peregrinación hacia puntos religiosos. En la provincia, uno de los sitios más convocantes es el Santuario de la Virgen de La Reducción, en Lules. Como los fieles hacen su procesión tanto de día como de noche, el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público dio algunas recomendaciones generales para marchar durante estos días.