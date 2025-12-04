Peregrinación segura: recomendaciones para la procesión a la virgen de La Reducción

El 8 de diciembre se acerca y cientos de fieles de Tucumán y de todo el norte comienzan su peregrinación hacia puntos religiosos. En la provincia, uno de los sitios más convocantes es el Santuario de la Virgen de La Reducción, en Lules. Como los fieles hacen su procesión tanto de día como de noche, el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público dio algunas recomendaciones generales para marchar durante estos días.
“Preparémonos para un 8 de diciembre con fe y responsabilidad”, versa el comunicado que se compartió desde las redes sociales del ministerio. Es que el próximo lunes será feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María y los creyentes se apostarán sobre las calles, avenidas y rutas para llegar paso a paso, en bicicleta o caminando, al santuario y cumplir así sus promesas.
Recomendaciones para la peregrinación al santuario de La Reducción
La provincia activó un operativo especial para acompañar a los miles de fieles que se movilizarán durante estas semanas por el Día de la Inmaculada Concepción. Equipos de Gobierno, la Secretaría de Transporte y Seguridad Vial y la Policía de Tucumán trabajan juntos para garantizar un tránsito ordenado y brindar asistencia en los principales caminos hacia La Reducción, Lules, y en las rutas hacia Catamarca, donde está el santuario más importante de la Virgen del Valle.
Si vas a peregrinar caminando, se recomienda:
- Usá ropa clara o reflectiva.
- Caminá siempre por banquina o sendas habilitadas.
- Llevá hidratación y descansá en zonas seguras.
Si vas a peregrinar en bicicleta, se recomienda:
- Uso obligatorio de casco.
- Luces delanteras y traseras.
- Circulá en fila india y no te detengas en curvas.
Si vas a peregrinar en moto o auto, se recomienda:
- Respetá velocidades y las zonas de peregrinos.
- Reducí la velocidad al acercarte a grupos.
- No estaciones en sectores prohibidos.
Se anunció que habrá controles viales y equipos de emergencia a lo largo de los corredores provinciales. El cuidado compartido es clave para vivir unas jornadas de fe sin accidentes.
Cómo es la peregrinación al santuario de La Reducción
Según el sitio oficial del Santuario de la Virgen del Valle de La Reducción —perteneciente a la Arquidiócesis de Tucumán—, hace 100 años se encontró en La Reducción la imagen de la Madre de Dios. Cada 7 y 8 de diciembre, Fiesta de la Inmaculada Concepción de María, llegan a los pies de la Virgen miles de peregrinos para venerar a la pequeña imagen de la gruta.
Los vecinos de La Reducción que colaboran con el santuario esperan a los fieles que llevan horas de viaje. Como parte de la tradición, los reciben con mate cocido, pan casero hecho por ellos mismos en hornos de barro y agua fresca. La gruta está ubicada en la ruta 301, avenida Presidente Perón, La Reducción, Lules.