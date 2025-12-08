Dos trucos esenciales para que tu aire acondicionado trabaje menos y rinda más

Colgar las toallas húmedas cerca del ventilador puede ayudar a disipar el calor del aire. Al evaporarse, el agua absorbe el calor del aire circundante, lo que crea un ingenioso efecto refrescante, explicó la especialista. El arquitecto mexicano Leonardo Rogel detalló que la toalla debe colocarse detrás del ventilador. “El agua, al evaporarse, enfriará el aire alrededor de la toalla. Este aire será succionado por el ventilador y empujado hacia vos”, explicó el experto.