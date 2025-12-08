Secciones
Dos trucos esenciales para que tu aire acondicionado trabaje menos y rinda más

Esta necesidad de refrigeración choca directamente con el deseo de mantener las finanzas bajo control durante el verano.

Dos trucos esenciales para que tu aire acondicionado trabaje menos y rinda más
Hace 1 Hs

Con la llegada de la ola de calor, el aire acondicionado se vuelve indispensable en casas y oficinas. Si bien trae alivio frente a las altas temperaturas, su uso continuo dispara el consumo eléctrico, haciendo que la factura de luz represente un gran temor. Esta necesidad de refrigeración choca directamente con el deseo de mantener las finanzas bajo control durante el verano.

Afortunadamente, existe un truco sencillo que puede marcar una diferencia notable en el gasto energético. Aplicar este método fácil te permitirá disfrutar del confort del aire acondicionado de manera más eficiente y sin provocar un desequilibrio en tu presupuesto.

¿Por qué una toalla húmeda puede enfriar la habitación?

Como se advirtió anteriormente, el ventilador no está diseñado para enfriar el ambiente, por lo que la estrategia está en humidificar el aire. Como explicó Beatric Flores, experta en cuidado del hogar de Living Pristine al medio especializado House Beautiful, podés aprovechar las toallas que usaste luego de ducharte para enfriar tu casa.

Colgar las toallas húmedas cerca del ventilador puede ayudar a disipar el calor del aire. Al evaporarse, el agua absorbe el calor del aire circundante, lo que crea un ingenioso efecto refrescante, explicó la especialista. El arquitecto mexicano Leonardo Rogel detalló que la toalla debe colocarse detrás del ventilador. “El agua, al evaporarse, enfriará el aire alrededor de la toalla. Este aire será succionado por el ventilador y empujado hacia vos”, explicó el experto.

