El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Cuando las altas temperaturas se instalan en Tucumán, los ventiladores a menudo parecen no dar a basto, soplando viento caliente y haciendo que el aire acondicionado se sienta como una necesidad imperiosa. Sin embargo, los gastos de instalación y el mantenimiento energético de estos equipos no son accesibles para todos. Pero hay técnicas que parecen transformar estos aparatos para competir contra estos sistemas de enfriamiento.
Ante la realidad de las asfixiantes temperaturas que afecta a millones de hogares durante el verano, se popularizó una técnica alemana que promete refrescar ambientes de manera simple y económica. Este truco, que se hizo viral en las redes sociales, es muy útil para quienes buscan aliviar el calor sofocante y solo requiere un elemento que todos tenemos en casa: una botella de agua fría.
La solución simple frente al calor extremo
La técnica casera es notablemente sencilla en sus pasos y permite generar un alivio en el ambiente donde se esté buscando bajar la temperatura. El proceso comienza con la preparación del hielo, que es el motor de este sistema improvisado. El primer paso es llenar una botella de plástico, de 1,5 o 2 litros, con agua y colocarla en el freezer hasta que el líquido se congele por completo.
Una vez que el agua se convirtió en hielo sólido, el truco se pone en marcha utilizando el ventilador que ya tiene en casa. La botella congelada debe ubicarse directamente frente al ventilador, de modo que el aire que este mueve se enfríe al pasar por el hielo antes de circular e impulsarse hacia la habitación.
El poder del hielo y la ventilación
Si bien este método no reemplaza la potencia de un equipo de aire acondicionado, el efecto es perceptible y refrescante. A medida que el hielo de la botella comienza a derretirse, absorbe el calor de su alrededor y actúa como un sistema de refrigeración casero que proporciona un alivio significativo contra las altas temperaturas.
Para potenciar esta sensación térmica aún más, y lograr un efecto en todo el ambiente, la recomendación es colocar varias botellas congeladas distribuidas estratégicamente alrededor de la habitación. Esta simple multiplicación de elementos fríos ayuda a que el aire en general descienda su temperatura y circule más fresco por todo el espacio.
Otros consejos para refrescar la casa
Además del método alemán, existen otras estrategias que no implican gastos extras para mantener el hogar fresco. El arquitecto y creador de contenido, Leonardo Rogel, compartió valiosas recomendaciones, haciendo hincapié en que para combatir el calor no basta con mover el aire, sino que “necesitamos bajar la temperatura del ambiente”, explicó Rogel.
Entre sus consejos prácticos, el especialista sugirió rociar la habitación con agua fresca antes de ir a dormir, lo que puede mejorar la sensación térmica. Otra estrategia eficaz es mojar una toalla y colocarla detrás del ventilador; a medida que el líquido frío se evapora, enfría el aire que el aparato succiona y expulsa hacia el ambiente. Además, la ubicación estratégica del ventilador es clave: colocarlo en una ventana durante la noche permite que succione el aire más fresco del exterior y lo impulse hacia adentro, disminuyendo la temperatura de la habitación.