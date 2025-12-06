El truco alemán del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Entre sus consejos prácticos, el especialista sugirió rociar la habitación con agua fresca antes de ir a dormir, lo que puede mejorar la sensación térmica. Otra estrategia eficaz es mojar una toalla y colocarla detrás del ventilador; a medida que el líquido frío se evapora, enfría el aire que el aparato succiona y expulsa hacia el ambiente. Además, la ubicación estratégica del ventilador es clave: colocarlo en una ventana durante la noche permite que succione el aire más fresco del exterior y lo impulse hacia adentro, disminuyendo la temperatura de la habitación.