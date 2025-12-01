Secciones
¿Adiós al aire acondicionado?: cómo es el truco con papel aluminio para enfriar y ahorrar luz

Es una técnica poco conocida pero muy eficaz. Además, es una solución económica con la que no tenés que gastar dinero.

El papel aluminio sirve para refrescar los ambientes durante los días de calor El papel aluminio sirve para refrescar los ambientes durante los días de calor
LA GACETA
Por LA GACETA Hace 45 Min

Diciembre llega con días de calor extremo y es normal prender el aire acondicionado o el ventilador para refrescarnos, aunque estas dos opciones implica un consumo considerado de energía que luego se ve reflejado en la boleta de luz. Sin embargo, existe un truco casero que ayuda a mantener tu casa fresca: el papel aluminio.

Esta técnica es poco conocida, pero muy eficaz, ya que el papel aluminio es una solución económica para bloquear el calor y refrescar tu hogar.

Cómo usar el aire acondicionado en verano para ahorrar energía y dinero

El papel aluminio funciona para mantener fresca la casa porque refleja la radiación solar y minimiza la transferencia de calor hacia el interior . Este principio se basa en la propiedad reflectante del aluminio, que devuelve gran parte de la luz solar y el calor hacia el exterior en lugar de permitir que penetren en el ambiente.

Cómo es el truco con papel aluminio para refrescar la casa

En primer lugar deberás medir las ventanas para conocer las dimensiones del vidrio y cortar el papel aluminio del tamaño exacto. 

Luego, tenés que colocar el papel aluminio con su ladro brillante hacia afuera, ya que funcionará reflejando la luz solar de manera más eficiente y evitando que entre el calor. Cubrí toda la superficie del vidrio con el papel extendido y pegalo con cinta adhesiva.

De esta manera, el calor ingresará en menor medida a la habitación, por lo que se mantendrá más agradable en épocas de altas temperaturas.

