Cuál es la temperatura ideal para poner el aire acondicionado y no gastar una fortuna en electricidad

Inicia la temporada de verano y los aires acondicionados empiezan a funcionar día y noche en la mayoría de los hogares argentinos. Es que la temporada estival en el país puede tener temperaturas medias pueden variar entre regiones, pero siguen siendo elevadas: entre 35 y 45 °C. Con estas marcas del termómetro, los equipos de refrigeración se vuelven indispensables para transitar el día a día. Pero después llegan las dolorosas facturas de servicios.