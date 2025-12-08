Salarios en alimentos o especias: el punto más llamativo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

Milei profundiza sus reformas con tres decretos: modificará la composición de Migraciones y del Iosfa

El presidente Javier Milei tiene en carpeta cambios en la estructura de la Jefatura de Gabinete —que encabeza Manuel Adorni—, la nueva composición de la Agencia Nacional de Migraciones y la división del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa). Se trata de tres documentos distintos que ya están en la secretaría de Legal y Técnica -que preside María Ibarzabal-, que están previstos que se oficialicen en los próximos días. El jefe de Estado podrá recién formalizar las medidas luego de la vuelta de su viaje a Noruega para acompañar a María Corina Machado en la ceremonia por el premio Nobel de la paz, que será el 10 de diciembre.