Salarios en alimentos o especias: el punto más llamativo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

La administración del presidente Javier Milei ha puesto en marcha su ambiciosa agenda de reformas, con la reforma laboral como uno de los pilares centrales a tratar en el corto plazo. En relación a esto la flamante senadora nacional Patricia Bullrich ofreció detalles sobre el proyecto, presentándolo como una ley que busca “modernizar y generar certezas” tanto para trabajadores como para empresarios. Bullrich destacó que el borrador es “ecuánime, moderada” y que se distancia de los “viejos proyectos de flexibilización laboral”, buscando solucionar la falta de certidumbre que, según el Gobierno, aqueja al mercado laboral desde hace años.
Uno de los aspectos más significativos de la iniciativa es la propuesta de introducir un Instituto de Fondo Laboral que funcionaría como un mecanismo para cubrir las contingencias que surgen de juicios laborales y despidos. Este fondo, en algunos casos, se proyecta como un fondo de cese laboral que reemplazaría a la indemnización tradicional, aunque su implementación estaría sujeta a acuerdos mediante convenio entre las partes. La intención es dotar al sistema de una mayor previsibilidad financiera y reducir la litigiosidad.
El borrador del proyecto no solo apunta a modificar el sistema de despidos y contingencias, sino que también busca una flexibilización en las “condiciones y modalidades de trabajo”. Entre los puntos más llamativos se incluye la posibilidad de acordar contratos a tiempo parcial y pactar salarios no solo en pesos o en otra moneda extranjera, sino también a cambio de alimentos y especias, además de poder fijarlos por productividad. Se suma a esto la creación de un banco de horas, herramientas que buscan dotar de mayor adaptabilidad a las relaciones laborales.
En paralelo a la presentación del proyecto, el presidente Milei firmó el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. Este período, que se extenderá entre el 10 y el 31 de diciembre, será la primera prueba de fuego para el Gobierno en su intento de avanzar con las reformas estructurales que prometió durante su campaña. Además de la laboral, en la agenda legislativa se incluyen la reforma tributaria, el Presupuesto 2026 y la actualización del Código Penal.
Bullrich se mostró optimista respecto a los tiempos legislativos, aunque marcó una expectativa de obtener al menos media sanción para dentro de un año. Sin embargo, enfatizó que la ley es “bastante clara” y aborda temas que se discuten desde hace años, por lo que, ni bien se consigan los votos y se aclaren las dudas de los senadores, la intención es “adelantar” su tratamiento sin mayores esperas. La urgencia del Poder Ejecutivo contrasta con la complejidad de la ingeniería política que requiere la aprobación en ambas Cámaras.
Para lograr este objetivo, la ministra adelantó que el Gobierno está estableciendo un “diálogo fuerte” con bloques aliados, mencionando explícitamente al radicalismo, al PRO y a senadores que representan a provincias independientes que no están alineados con el bloque kirchnerista. Esta estrategia busca asegurar una mayoría que no se oponga sistemáticamente a las iniciativas del Ejecutivo, ya que Bullrich cuestionó duramente al kirchnerismo, acusándolo de decir “que no sin leer los proyectos”.
La reforma laboral, calificada por el Gobierno como “moderna” y equilibrada, representa un cambio profundo en el Régimen de Contrato de Trabajo. Con la apertura de las sesiones extraordinarias, el debate se trasladará al Congreso, donde la capacidad de negociación del nuevo oficialismo será puesta a prueba para convertir en ley estos puntos claves, como el fondo de cese, la flexibilidad de las formas de pago y las nuevas modalidades de contratación, todo en un clima de alta tensión política.
Milei profundiza sus reformas con tres decretos: modificará la composición de Migraciones y del Iosfa
El presidente Javier Milei tiene en carpeta cambios en la estructura de la Jefatura de Gabinete —que encabeza Manuel Adorni—, la nueva composición de la Agencia Nacional de Migraciones y la división del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa). Se trata de tres documentos distintos que ya están en la secretaría de Legal y Técnica -que preside María Ibarzabal-, que están previstos que se oficialicen en los próximos días. El jefe de Estado podrá recién formalizar las medidas luego de la vuelta de su viaje a Noruega para acompañar a María Corina Machado en la ceremonia por el premio Nobel de la paz, que será el 10 de diciembre.
Sobre este punto, el Gobierno ya tiene listo el decreto que define las facultades, atribuciones y estructura de la nueva Agencia Nacional de Migraciones. En Casa Rosada descartan que se trate de una nueva fuerza federal, pero aseguran que apuntan a transformar al organismo en una estructura con capacidad operativa propia, de forma que pueda realizar expulsiones de inmigrantes con alertas, antecedentes e irregularidades.
Milei tiene también a la firma el decreto que reforma el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Se trata de una de las primeras medidas que tomará el nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, tras su asunción y los cambios en las cúpulas militares.