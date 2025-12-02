Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

“La reforma del Código Penal viene a poner orden, donde antes reinaba la barbarie. La doctrina es clara: el que las hace las paga. Esto implica el fin de la doctrina zaffaronista, donde el victimario se convertía en víctima, ante los ojos de la ley y donde las familias que perdieron a un ser querido -a manos de un asesino- debían resignarse al sórdido silencio de la injusticia y la impotencia”, dijo el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni en las palabras iniciales de la conferencia.