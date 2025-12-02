La CGT cuestiona al Gobierno y exige conocer los cambios propuestos en la reforma laboral

El proyecto se encamina ahora hacia el Senado de la Nación, donde será tratado en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por la administración libertaria, que se extenderán desde el 10 hasta el 31 de diciembre. La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, ya activó las negociaciones con los espacios aliados para asegurar la aprobación de la reforma junto al Presupuesto 2026, en un panorama que anticipa un duro y extenso debate parlamentario.