Perpetua para el femicida de Los Nogales

A siete meses de haberse cometido el femicidio, un tribunal condenó a perpetua al hombre que asesinó a su ex pareja en la puerta de una escuela de Los Nogales.
El 4 de mayo de 2025, a horas 21.30 aproximadamente, Julia Elena Espinosa se encontraba conversando junto a Víctor Ulises Arce en la entrada del establecimiento educativo “Miguel de Azcuénaga”. En el lugar se presentó Pablo Guillermo Mamaní, la pareja de la víctima. La persona que estaba con la mujer decidió marcharse.
Según la acusación de la auxiliar Luz Becerra, siguiendo las instrucciones del fiscal Carlos Sale, Mamaní la golpeó con un objeto contundente en la cabeza y luego sujetó con el cordón de su pantalón deportivo el cuello de Julia Espinosa a una reja de la escuela, hasta quitarle la vida por asfixia por estrangulación; y luego se retiró con rumbo a la vivienda que ambos compartían.
Homicidio agravado
Durante la audiencia, el Ministerio Fiscal emitió sus alegatos de clausura y solicitó la pena de prisión perpetua en contra del acusado al considerarlo autor del delito de homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género.
“Entendemos que ha quedado absolutamente acreditada la teoría de la Fiscalía en cuanto a que la muerte de Julia Espinosa ha sido en manos de su pareja en un contexto de violencia de género”, señaló la investigadora en sus alegatos de clausura.
La Fiscalía destacó las pericias genéticas realizadas por los expertos del MPF: “Contamos con múltiples evidencias, en particular las pericias científicas de ADN que confirman que hay perfil genético del imputado en el cordón que ataba el cuello de la víctima. También contamos con el informe de autopsia respecto a la causa de fallecimiento por asfixia mecánica por estrangulamiento, además de un golpe importante en la cabeza”.
A continuación, familiares de la víctima hicieron uso de su derecho de emitir sus palabras finales. Posteriormente, el Tribunal pasó a deliberar y luego dio a conocer la sentencia condenatoria a la pena de prisión perpetua en contra del acusado.