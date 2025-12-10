Perpetua para el femicida de Los Nogales

Según la acusación de la auxiliar Luz Becerra, siguiendo las instrucciones del fiscal Carlos Sale, Mamaní la golpeó con un objeto contundente en la cabeza y luego sujetó con el cordón de su pantalón deportivo el cuello de Julia Espinosa a una reja de la escuela, hasta quitarle la vida por asfixia por estrangulación; y luego se retiró con rumbo a la vivienda que ambos compartían.