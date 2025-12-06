Destapa las tuberías de tu casa en un solo paso y con hojas de laurel

El laurel ayuda a combatir bacterias y hongos que pueden crecer en las tuberías, especialmente en zonas húmedas y con acumulación de residuos, previniendo olores desagradables y problemas de higiene. Al colocar hojas de laurel en las tuberías, se puede contribuir a la descomposición de residuos orgánicos y a la prevención de obstrucciones, actuando como un limpiador natural y evitando el uso de productos químicos fuertes.