Destapa las tuberías de tu casa en un solo paso y con hojas de laurel

El laurel es un ingrediente que la mayoría conoce por su rol culinario, pero sus utilidades rebasan el ámbito gastronómico. Esta planta, que se encuentra habitualmente en muchas cocinas y casas, se convierte en un recurso muy valioso cuando se trata del mantenimiento y cuidado del hogar.
Sus hojas secas ofrecen una solución natural para mantener las tuberías limpias y libres de plagas. No solo desprenden un aroma agradable, sino que también demuestran ser eficaces para cuidar y conservar el buen estado de los desagües, ayudando a prevenir la presencia de insectos y la aparición de olores fuertes que puedan generar incomodidad.
Por qué poner laurel en las tuberías
El laurel es ideal para el cuidado de tuberias y cañerias debido que tiene una capacidad de repeler insectos. Además, tiene una acción antibacteriana, estas razones hacen que sea un gran aliado para diferentes tipos de cuidados en las casas.
El laurel ayuda a combatir bacterias y hongos que pueden crecer en las tuberías, especialmente en zonas húmedas y con acumulación de residuos, previniendo olores desagradables y problemas de higiene. Al colocar hojas de laurel en las tuberías, se puede contribuir a la descomposición de residuos orgánicos y a la prevención de obstrucciones, actuando como un limpiador natural y evitando el uso de productos químicos fuertes.
Cómo poner las hojas de laurel en las tuberías
Para comenzar con el truco del laurel en las tuberías es necesario prepararlo como si fuese una infusión. Primero es necesario hervir agua y mezclarlo con las hojas de laurel para luego verterla en las tuberías.
Otra forma de prepararlo es quemar hojas de laurel para liberar su aroma y limpiar energéticamente el ambiente. La tercera manera de hacerlo, aunque es poco común, consiste en poner hojas de laurel en los desagües para evitar obstrucciones y malos olores.