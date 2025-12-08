¿Mañana o noche?: cuál es el horario ideal para hacer actividad física, según la ciencia

Elegir el momento adecuado para entrenar dejó de ser solo una cuestión de preferencias personales: en los últimos años, diversos estudios científicos comenzaron a revelar cómo la hora del día puede influir en el rendimiento, la quema de calorías y hasta en la constancia del hábito. Sin embargo, los resultados no son tan evidentes como podría pensarse y abren un debate que divide tanto a especialistas como a quienes buscan optimizar su rutina.
Mientras algunos expertos aseguran que la mañana ofrece ventajas biológicas difíciles de igualar, otros sostienen que el cuerpo alcanza su mejor desempeño recién al caer la tarde. Con conclusiones que sorprenden y contradicen creencias extendidas, la ciencia empieza a perfilar cuál sería el momento más eficaz para hacer ejercicio… aunque no todos los investigadores coinciden. ¿Cuál es, entonces, el horario ideal?
Cuál es el mejor momento del día para entrenar: mañana vs. noche según la ciencia
Un estudio difundido en 2022 en la revista Frontiers in Physiology —realizado por especialistas de Skidmore College— detalló los distintos beneficios de entrenar por la mañana, la tarde o la noche. Entre los hallazgos más llamativos, los investigadores observaron que el horario ideal de actividad física puede variar según el sexo.
La investigación, que siguió durante 12 semanas a más de 50 personas de entre 25 y 55 años, mostró que las mujeres que se ejercitaban temprano lograban una mayor pérdida de grasa y una notable baja en la presión arterial. En cambio, quienes optaban por entrenar por la noche obtenían incrementos más marcados en la fuerza muscular y un mejor estado de ánimo.
Algo diferente ocurrió en el sexo opuesto: una sesión de ejercicios por la noche promovió en los hombres una mayor pérdida de grasa y una mayor reducción en la presión arterial en comparación con el entrenamiento por la mañana.
De todas maneras, el estudio concluyó que no todas las personas responden de la misma manera, por lo que es ideal hacer ejercicio en el momento que mejor se adapte a su estilo de vida.
¿Es bueno realizar actividad física antes de ir a dormir?
Existen una dualidad de opiniones en cuanto a si es mejor o peor realizar actividades físicas antes de dormir. La actividad física libera endorfinas que, aunque son positivas para nuestra salud, activan el cerebro, y es por esto que se recomienda esperar un mínimo de dos horas antes de ir a dormir, para que estos niveles se reduzcan y podamos conciliar el sueño de una manera más rápida.
En cuanto a la intensidad, estudios demuestran que el ejercicio moderado no afecta al sueño en absoluto. El ejercicio excesivo y con una intensidad fuerte realizado durante más de una hora provoca que la conciliación del sueño sea más difícil y por lo tanto, se tarde más en dormir.