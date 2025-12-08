¿Mañana o noche?: cuál es el horario ideal para hacer actividad física, según la ciencia

¿Es bueno realizar actividad física antes de ir a dormir?

Existen una dualidad de opiniones en cuanto a si es mejor o peor realizar actividades físicas antes de dormir. La actividad física libera endorfinas que, aunque son positivas para nuestra salud, activan el cerebro, y es por esto que se recomienda esperar un mínimo de dos horas antes de ir a dormir, para que estos niveles se reduzcan y podamos conciliar el sueño de una manera más rápida.