Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para este domingo una jornada de fenómenos adversos que afectará gran parte del norte y el centro del territorio nacional. El mapa de nuestro país proporcionado por la entidad climática apareció coloreado de amarillo y narnaja para indicar los niveles de alerta por tormenta que se presentarán en distintos momentos de hoy.
El centro de Jujuy, todo Tucumán, gran parte del sur de Catamarca y Santiago del Estero, el este de La Rioja y San Juan, gran parte de Córdoba y San Luis, una gran extensión de Mendoza, el norte de Santa Fe, más de la mitad del territorio de Chaco y Corrientes, se verán afectados por tormentas de nivel amarillo, de acuerdo don el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN.
A la misma vez, a algunas provincias se les agrega otro nivel de alerta, ya que la severidad de las tormentas podría elevarse a clasificación naranja en parte de La Rioja, Mendoza y Córdoba. En las primeras dos localidades, la actividad climática eléctrica comenzará al mediodía, mientras que en la última ocurrirá por la tarde.
Alerta amarilla para 12 provincias del país
La alerta amarilla para las 12 provincias del país está pronosticada para distintos momentos del día. Provincias como San Juan, San Luis, Mendoza, La Rioja y Catamarca se encuentran bajo amenaza desde el mediodía, Tucumán desde la tarde, Jujuy Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Corrientes se encuentran bajo alerta por la noche hasta el otro día.
De acuerdo con el SMN, el fenómeno afectará de diferentes maneras a las provincias. En el caso de Tucumán "el área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por abundante caída de agua en períodos cortos; y además, por ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual". Otras provincias registrarán niveles de lluvia acumulada que podría llegar hasta los 60 mm.
Alerta naranja para tres provincias
En el caso de las provincias bajo alerta naranja, el SMN advirtió que "el área será afectada por lluvias persistentes y tormentas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos. También pueden incluir granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada".
Recomendaciones del SMN
El SMN proporcionó recomendaciones para las localidades bajo ambos niveles de alerta:
Amarillo:
1- Evitá salir.
2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Naranja:
1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
2- Salí solo si es necesario.
3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a
pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.