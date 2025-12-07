Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

De acuerdo con el SMN, el fenómeno afectará de diferentes maneras a las provincias. En el caso de Tucumán "el área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por abundante caída de agua en períodos cortos; y además, por ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual". Otras provincias registrarán niveles de lluvia acumulada que podría llegar hasta los 60 mm.