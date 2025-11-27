¿Qué pasa con tu cuerpo y mente si haces 20 flexiones al día?

En los momentos donde creyó que no podía continuar, aplicó una técnica clave. "Fue entonces cuando me concentré en todas las cosas en las que se supone que debés enfocarte al ejecutar la flexión perfecta: inclinate un poco hacia adelante, mantené los hombros sobre los codos y activá el centro", relató. Cuando sintió que sus tríceps no daban para soportar el peso de su cuerpo al volver al suelo, tomó aire, hizo una breve pausa y luego se obligó a superar su zona de confort.