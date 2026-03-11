Secciones
Un evento gratuito reunirá a mujeres líderes tucumanas para compartir experiencias e inspiración

El encuentro “ACTIVA - Mujer Líder”, organizado por la Fundación Mujeres en Red, se realizará el 12 de marzo desde las 18 en el Teatro Rosita Ávila.

EVENTO. Propone visibilizar a mujeres referentes de la provincia y fortalecer redes entre emprendedoras, profesionales y líderes comunitarias. EVENTO. Propone visibilizar a mujeres referentes de la provincia y fortalecer redes entre emprendedoras, profesionales y líderes comunitarias. / GENTILEZA DE MUJERES EN RED
Hace 2 Hs

En el marco del Mes de la Mujer, la capital tucumana tendrá un encuentro pensado para inspirar, conectar y fortalecer el liderazgo femenino. Se trata de "ACTIVA - Mujer Líder", un ciclo de charlas organizado por la Fundación Mujeres en Red que se realizará el 12 de marzo, de 18 a 21, en el Teatro Rosita Ávila.

El evento será gratuito y con inscripción previa. Desde la fundación explicaron a LA GACETA que la propuesta busca generar un espacio donde las mujeres puedan acceder a herramientas de liderazgo, compartir experiencias y ampliar sus redes de contacto.

La iniciativa apunta a visibilizar referentes locales y a impulsar nuevas lideresas en distintos ámbitos, desde el emprendedor y empresarial hasta el social y comunitario.

Charlas, experiencias y networking

La jornada incluirá charlas inspiradoras a cargo de mujeres líderes de la provincia, entrevistas en formato conversatorio y momentos de reconocimiento a referentes tucumanas.

También habrá un espacio de networking para que las participantes puedan intercambiar experiencias, generar vínculos y construir redes de apoyo.

Según explicaron desde la organización, el encuentro busca demostrar que el liderazgo femenino tiene un impacto que trasciende lo individual y fortalece equipos, comunidades y organizaciones.

Cómo participar

El encuentro comenzará a las 18 con la recepción de las participantes y se desarrollará en dos bloques de charlas y conversaciones con referentes de la provincia.

La inscripción es libre y gratuita pero las interesadas en participar deben inscribirse previamente a través de los canales de la Fundación Mujeres en Red.

Temas clave para liderar

El evento contará con la participación de cinco mujeres referentes de distintos ámbitos en Tucumán.

Durante el evento se abordarán distintos ejes vinculados al liderazgo femenino, como la toma de decisiones en ámbitos empresariales, el liderazgo emprendedor y la resiliencia, el desarrollo profesional y el impacto social.

Además, se compartirán herramientas vinculadas con la comunicación, la autoconfianza y la gestión emocional, habilidades clave para quienes buscan liderar proyectos o asumir nuevos desafíos.

