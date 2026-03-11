Un evento gratuito reunirá a mujeres líderes tucumanas para compartir experiencias e inspiración

En el marco del Mes de la Mujer, la capital tucumana tendrá un encuentro pensado para inspirar, conectar y fortalecer el liderazgo femenino. Se trata de "ACTIVA - Mujer Líder", un ciclo de charlas organizado por la Fundación Mujeres en Red que se realizará el 12 de marzo, de 18 a 21, en el Teatro Rosita Ávila.