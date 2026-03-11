Secciones
SociedadEducación

Aguilares suma cursos gratuitos de programación, marketing e inglés para jóvenes y adultos

El Centro Educativo de Jóvenes y Adultos de Aguilares ofrece capacitaciones cortas con salida laboral y mantiene abierta la inscripción durante todo el año para mayores de 18.

CENTRO EDUCATIVO. Aguilares amplió su oferta con cursos vinculados a tecnología, cultura y oficios. CENTRO EDUCATIVO. Aguilares amplió su oferta con cursos vinculados a tecnología, cultura y oficios. / GENTILEZA DE DORA VILLAGRA
María José Monteros
Por María José Monteros Hace 1 Hs

La formación gratuita para jóvenes y adultos suma nuevas oportunidades en el sur de Tucumán. El Centro Educativo de Jóvenes y Adultos (CEJA) de Aguilares lanzó una ampliación de su oferta educativa con cursos vinculados a tecnología, oficios y cultura, además de mantener la posibilidad de terminar la escuela secundaria.

Las propuestas están destinadas a mayores de 18 años y tienen como objetivo brindar herramientas concretas para mejorar las oportunidades laborales.

Según explicó a LA GACETA Dora Villagra, directora de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación de Tucumán, el centro busca adaptarse a las demandas actuales del mercado laboral sin abandonar las capacitaciones tradicionales.

Terminar el secundario y retomar los estudios

Uno de los ejes principales del centro es la terminalidad educativa, pensada para quienes no pudieron finalizar sus estudios obligatorios.

En el CEJA se puede cursar el nivel secundario en modalidad semipresencial, con una duración aproximada de tres años. También funciona la primaria para adultos y el programa FINES, destinado a completar los estudios obligatorios.

Cursos cortos con salida laboral

Además de terminar la escuela, el centro ofrece trayectos de formación profesional que permiten adquirir habilidades específicas para el trabajo.

Entre las nuevas propuestas se encuentra Programación, un curso de 364 horas que puede completarse en aproximadamente siete meses y que requiere tener el secundario completo.

También se dicta Operador de Informática para Administración y Gestión, con 290 horas de cursado y una duración aproximada de cinco meses, destinado a personas con primaria completa.

Otra de las capacitaciones es la Certificación Profesional en Marketing, que suma 440 horas de formación y se puede completar en alrededor de siete meses.

Tecnología, cultura y oficios

La oferta también incluye cursos vinculados a oficios y cultura. Entre ellos aparece Armador y Montador de Paneles y Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso, con una duración aproximada de cinco meses, e Inglés Nivel I, que se cursa en cuatro meses.

A esto se suma el Instructorado en Danzas Folklóricas, un trayecto más extenso que alcanza las 1.100 horas de formación y dura aproximadamente 14 meses, pensado para quienes buscan enseñar y difundir la cultura tradicional.

Según explicaron desde el área educativa, estos cursos combinan teoría y práctica para facilitar el acceso al mundo laboral.

Inscripción abierta y formación gratuita

Las inscripciones están abiertas durante todo el año y los cursos no tienen matrícula ni cuotas mensuales.

En algunos trayectos los estudiantes pueden organizarse para comprar materiales de trabajo, pero la capacitación es gratuita.

En la primera semana del ciclo lectivo, el centro registró más de 200 inscripciones, lo que muestra el interés de jóvenes y adultos por acceder a nuevas oportunidades de formación.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse con la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos al 0381 4305728 o escribir al correo jovenesyadultos@educaciontuc.gov.ar

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánAguilaresOsvaldo JaldoSusana MontaldoJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente
3

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
4

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
5

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre
6

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

Más Noticias
En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán, alertó Osvaldo Jaldo

"En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán", alertó Osvaldo Jaldo

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Comentarios