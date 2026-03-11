Aguilares suma cursos gratuitos de programación, marketing e inglés para jóvenes y adultos

La formación gratuita para jóvenes y adultos suma nuevas oportunidades en el sur de Tucumán. El Centro Educativo de Jóvenes y Adultos (CEJA) de Aguilares lanzó una ampliación de su oferta educativa con cursos vinculados a tecnología, oficios y cultura, además de mantener la posibilidad de terminar la escuela secundaria.
Las propuestas están destinadas a mayores de 18 años y tienen como objetivo brindar herramientas concretas para mejorar las oportunidades laborales.
Según explicó a LA GACETA Dora Villagra, directora de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación de Tucumán, el centro busca adaptarse a las demandas actuales del mercado laboral sin abandonar las capacitaciones tradicionales.
Terminar el secundario y retomar los estudios
Uno de los ejes principales del centro es la terminalidad educativa, pensada para quienes no pudieron finalizar sus estudios obligatorios.
En el CEJA se puede cursar el nivel secundario en modalidad semipresencial, con una duración aproximada de tres años. También funciona la primaria para adultos y el programa FINES, destinado a completar los estudios obligatorios.
Cursos cortos con salida laboral
Además de terminar la escuela, el centro ofrece trayectos de formación profesional que permiten adquirir habilidades específicas para el trabajo.
Entre las nuevas propuestas se encuentra Programación, un curso de 364 horas que puede completarse en aproximadamente siete meses y que requiere tener el secundario completo.
También se dicta Operador de Informática para Administración y Gestión, con 290 horas de cursado y una duración aproximada de cinco meses, destinado a personas con primaria completa.
Otra de las capacitaciones es la Certificación Profesional en Marketing, que suma 440 horas de formación y se puede completar en alrededor de siete meses.
Tecnología, cultura y oficios
La oferta también incluye cursos vinculados a oficios y cultura. Entre ellos aparece Armador y Montador de Paneles y Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso, con una duración aproximada de cinco meses, e Inglés Nivel I, que se cursa en cuatro meses.
A esto se suma el Instructorado en Danzas Folklóricas, un trayecto más extenso que alcanza las 1.100 horas de formación y dura aproximadamente 14 meses, pensado para quienes buscan enseñar y difundir la cultura tradicional.
Según explicaron desde el área educativa, estos cursos combinan teoría y práctica para facilitar el acceso al mundo laboral.
Inscripción abierta y formación gratuita
Las inscripciones están abiertas durante todo el año y los cursos no tienen matrícula ni cuotas mensuales.
En algunos trayectos los estudiantes pueden organizarse para comprar materiales de trabajo, pero la capacitación es gratuita.
En la primera semana del ciclo lectivo, el centro registró más de 200 inscripciones, lo que muestra el interés de jóvenes y adultos por acceder a nuevas oportunidades de formación.
Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse con la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos al 0381 4305728 o escribir al correo jovenesyadultos@educaciontuc.gov.ar