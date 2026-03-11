Según una encuesta, seis de cada 10 asalariados argentinos saltea comidas por dificultades económicas

La encuesta de la UCA fue realizada junto a la firma Edenred, que nació en Francia y en 2010 se escindió del grupo Accor. Entre otras actividades, la compañía inventó los ‘Ticket Restaurant’, un voucher para compra de comida y alimentos que estuvo vigente durante años en el país, hasta que una ley de 2007, impulsada por el entonces diputado Héctor Recalde, las eliminó, al transformar esos vales en remuneración de cada trabajador. El debate sobre la implementación de estos aportes por parte de las empresas regresó en el marco de la aprobación de la reforma laboral, que reformó la ley de Contrato de Trabajo y estableció como “beneficios sociales” a los servicios de comedor y alimentación del trabajador, “dentro del establecimiento o en establecimientos gastronómicos cercanos”.