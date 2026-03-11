Más torneos y más equipos en un fútbol argentino en tensión

En la física existe una idea conocida como “expansión del universo”. Cuando un sistema entra en tensión, no siempre se contrae. Por el contrario, muchas veces se expande. Algo parecido parece ocurrir en la actualidad con el fútbol argentino. En medio de uno de los contextos más turbulentos de los últimos años (con paros, conflictos impositivos, tensiones dirigenciales y cuestionamientos institucionales) la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino eligió anunciar una novedad que va en dirección opuesta a cualquier lógica de reducción o repliegue: la creación de un nuevo torneo profesional federal.
La noticia fue comunicada por el presidente Claudio Tapia durante el encuentro con dirigentes del interior del país que se llevó a cabo en Córdoba el pasado sábado. El anuncio tiene una premisa seductora. Cada provincia tendrá, al menos, un equipo representándola en una competencia profesional organizada bajo la órbita de la casa madre de nuestro fútbol.
La idea, en términos simbólicos, es poderosa. Argentina es un país que se piensa federal, pero cuyo fútbol históricamente se construyó desde el centro (específicamente Buenos Aires) hacia la periferia. Durante décadas, la estructura competitiva reprodujo una lógica casi metropolitana. Buenos Aires como eje y el interior como invitado ocasional. Los viejos torneos Nacionales de los años sesenta y setenta fueron uno de los primeros intentos por romper esa barrera. Luego llegaron distintas experiencias de integración, algunas más exitosas que otras.
En ese contexto, el discurso del federalismo siempre encuentra terreno fértil. Y Tapia lo sabe. Desde su llegada al poder en 2017, “Chiqui” entendió algo que muchos de sus antecesores habían subestimado. El verdadero músculo político de la institución no está únicamente en los clubes grandes de la capital, sino en la vasta red de ligas, federaciones y clubes del interior que forman parte de la estructura del fútbol argentino.
En términos electorales, ese universo pesa y mucho. Por eso, cada gesto hacia el interior tiene una doble dimensión. Por un lado, puede representar una política deportiva de integración. Por otro, también funciona como un mecanismo de construcción de poder dentro de la propia AFA.
Aunque el anuncio fue general y todavía no se difundieron detalles oficiales, dirigentes del interior que participaron de las reuniones ya empezaron a reconstruir el posible formato del torneo. Según comentó un dirigente que participó del cónclave, el campeonato podría comenzar entre marzo y abril de 2027 y estaría compuesto por ocho equipos por región, clasificados a través del Torneo Regional Federal Amateur y de torneos organizados por las ligas locales.
La idea incluye, además, un elemento que busca jerarquizar la competencia. Los jugadores tendrían contratos profesionales financiados por la propia AFA a través del Consejo Federal del Fútbol Argentino. El esquema recuerda al proceso de profesionalización que impulsó la casa madre cuando comenzó el desarrollo del fútbol femenino.
En el caso del NOA, la región estaría integrada por Tucumán, Salta y Jujuy. Y ahí aparece el primer desafío estructural del proyecto. Mientras Tucumán tiene una sola liga que organiza su competencia provincial, Salta cuenta con nueve ligas y Jujuy con seis. Esa diferencia de base obliga a pensar un sistema de cupos que sea, al menos en teoría, equilibrado. En base a eso, según trascendió, Tucumán intentaría asegurarse cuatro cupos para la primera edición del torneo.
Pero el debate no se limita a la cuestión regional. También toca una discusión más amplia: la dimensión del sistema competitivo argentino.
Hoy el fútbol nacional ya funciona con estructuras extraordinariamente amplias. La Liga Profesional de Fútbol tiene 30 equipos y la Primera Nacional reúne a 36 clubes. A eso se suman los torneos federales, regionales y las competencias de ligas.
Mientras en otras partes del mundo el debate gira en torno a cómo reducir calendarios para mejorar la competitividad, el fútbol argentino parece moverse en dirección inversa. Cada reforma agrega partidos, equipos y campeonatos.
Así, el nuevo torneo se inscribe dentro de esa lógica expansiva. Y la pregunta inevitable es si esa expansión responde a una planificación deportiva o a una dinámica política del sistema. Porque el fútbol argentino tiene una particularidad: cada competencia también es una estructura institucional, y cada estructura institucional implica más clubes dentro del entramado de decisiones. En ese sentido, más torneos también significan más actores participando del ecosistema dirigencial.
Pero sería injusto mirar el proyecto únicamente desde la lógica del poder. También existe una realidad que muchas veces queda fuera del radar centralista del fútbol argentino. En cientos de ciudades del interior, los clubes viven, se entrenan y compiten con recursos mínimos, pero con una pasión que sostiene el tejido social del deporte.
Para esos clubes, la posibilidad de participar en una competencia profesional representa algo más que un torneo. Es una puerta simbólica; una oportunidad de sentirse parte de un mapa del que históricamente quedaron al margen.
En Tucumán, Salta o Jujuy (como en tantas provincias del país) el fútbol de ligas es mucho más que un pasatiempo dominical. Es identidad barrial, formación de jugadores, contención social y también un espacio en el que muchos dirigentes sostienen estructuras deportivas casi de manera artesanal.
Que ese universo tenga una vía de acceso a una competencia profesional puede ser una noticia alentadora. Pero entre la ilusión y la realidad suele existir una distancia considerable.
El desafío no será solamente organizar el torneo, sino sostenerlo, financiarlo y darle continuidad. Integrarlo de manera coherente a una estructura que ya de por sí luce saturada.
Porque en el fútbol argentino los anuncios suelen ser grandilocuentes, pero la verdadera prueba siempre llega después, cuando el entusiasmo inicial se enfrenta con la complejidad cotidiana de los calendarios, los viajes, los presupuestos y las administraciones.
La promesa del federalismo es una de las más nobles que puede hacer el fútbol argentino. Pero también es una de las más difíciles de cumplir. Y la historia así lo demuestra.
Cada vez que el sistema intentó expandirse hacia el interior, lo hizo atravesando tensiones, reformas y ajustes. Algunas experiencias prosperaron, pero la mayoría quedaron en el camino.
Federalismo, poder y oportunidad política
Tal vez este nuevo torneo logre consolidarse y abrir un espacio real para que las provincias tengan representación profesional. Tal vez se convierta en un puente entre el fútbol amateur de ligas y el universo profesional. O tal vez termine siendo otra pieza dentro del laberinto competitivo del fútbol argentino.
Porque el contexto en el que nace el proyecto no es menor. El anuncio llega en medio de un escenario incómodo para la dirigencia de la AFA: conflictos institucionales, tensiones políticas, discusiones impositivas y un sistema que vuelve a mostrar grietas en su funcionamiento.
En ese marco, el federalismo aparece también como un mensaje político. Una manera de reforzar alianzas, ampliar el mapa de actores y sostener una estructura de poder que, como el propio sistema competitivo, no deja de expandirse.
Por eso el nuevo torneo abre una pregunta inevitable. No sólo sobre su formato o su viabilidad deportiva, sino también sobre el momento en el que fue anunciado. Porque mientras el fútbol argentino vuelve a atravesar turbulencias, la conducción elige responder con la herramienta que mejor conoce: sumar un nuevo torneo que, además de ampliar el mapa deportivo, también fortalece su red de aliados.
El tiempo dirá si esa expansión es una solución estructural para el interior o simplemente una nueva manera de administrar el caos.