Más torneos y más equipos en un fútbol argentino en tensión

En la física existe una idea conocida como “expansión del universo”. Cuando un sistema entra en tensión, no siempre se contrae. Por el contrario, muchas veces se expande. Algo parecido parece ocurrir en la actualidad con el fútbol argentino. En medio de uno de los contextos más turbulentos de los últimos años (con paros, conflictos impositivos, tensiones dirigenciales y cuestionamientos institucionales) la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino eligió anunciar una novedad que va en dirección opuesta a cualquier lógica de reducción o repliegue: la creación de un nuevo torneo profesional federal.