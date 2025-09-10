Secciones
Quién era Charlie Kirk, el activista trumpista asesinado en Estados Unidos

Nacido en 1993 en Wheeling, Illinois, Kirk se consolidó en la última década como uno de los principales referentes del ala más conservadora del Partido Republicano.

Hace 1 Hs

Charlie Kirk, uno de los principales aliados del presidente estadounidense Donald Trump, murió este miércoles tras recibir un disparo mientras participaba de un acto en la Utah Valley University.

Nacido en 1993 en Wheeling, Illinois, Kirk se consolidó en la última década como uno de los principales referentes del ala más conservadora del Partido Republicano. En 2012, cuando apenas tenía 18 años, fundó Turning Point USA junto al activista William Montgomery en las afueras de Chicago, con la intención de instalar en los campus universitarios una agenda basada en bajos impuestos, un gobierno limitado y la defensa de valores tradicionales.

El proyecto atravesó sus primeros años con dificultades, pero el empuje personal de Kirk y el respaldo de influyentes financistas del conservadurismo le otorgaron proyección nacional. Su estilo confrontativo hacia los sectores progresistas en el ámbito académico lo convirtió en una figura central de la llamada “guerra cultural” y le abrió espacio en distintos medios de comunicación.

Con la irrupción de Donald Trump en la política republicana, Turning Point se alineó rápidamente con el ex presidente. Kirk tejió un vínculo directo con la familia Trump y fue colaborador cercano de Donald Trump Jr. durante la campaña presidencial de 2016, consolidando así su lugar como uno de los voceros juveniles más visibles del trumpismo.

Desde entonces, participó de manera habitual en conferencias, actos partidarios y programas de televisión, donde defendió con firmeza la agenda conservadora y lanzó duras críticas contra los demócratas y la izquierda.

Bajo su conducción, Turning Point USA se expandió con filiales y congresos propios, que contaron en varias ocasiones con la participación de Trump y de dirigentes republicanos de primera línea.

La organización se convirtió en un punto de encuentro clave para jóvenes militantes de derecha y en una plataforma central para la difusión de discursos de confrontación política y cultural en Estados Unidos.

