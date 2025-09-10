Quién era Charlie Kirk, el activista trumpista asesinado en Estados Unidos

Nacido en 1993 en Wheeling, Illinois, Kirk se consolidó en la última década como uno de los principales referentes del ala más conservadora del Partido Republicano. En 2012, cuando apenas tenía 18 años, fundó Turning Point USA junto al activista William Montgomery en las afueras de Chicago, con la intención de instalar en los campus universitarios una agenda basada en bajos impuestos, un gobierno limitado y la defensa de valores tradicionales.