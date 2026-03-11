Un sunset de rock llega a Tucumán con bandas en vivo, DJ y micrófono abierto

La escena musical tucumana suma una nueva propuesta para quienes buscan recitales distintos y al aire libre. La banda Cleveland impulsa una nueva edición de Rock al Fondo Sunset, un encuentro que combina shows en vivo, DJ, comida y un ambiente relajado pensado para compartir con amigos mientras cae el sol.
La idea surgió de una manera bastante espontánea. En diálogo con LA GACETA, Joaquín Casona, cantante del grupo, contó que el proyecto empezó después de un ensayo en el patio donde suelen reunirse.
“La idea del Rock al Fondo Sunset nace en una tarde soleada de sábado post ensayo en el fondo de la casa en la que siempre ensayamos. Salió la idea y le fuimos dando forma. Queríamos hacer algo a pulmón que capte la escena del rock actual tucumano, con bandas de covers y también con canciones propias”, explicó.
Según el músico, el objetivo es generar un espacio de encuentro entre artistas, amigos y público. La propuesta busca mantener un clima relajado, donde la música conviva con la charla, la comida y el atardecer.
“Queremos un lugar al aire libre donde artistas y amigos puedan encontrarse, disfrutar de las bandas y compartir algo para tomar o comer”, agregó.
Cuándo es y cómo participar
La nueva edición del evento se realizará el sábado 14 de marzo, con apertura de puertas a las 16 y cierre previsto cerca de la medianoche.
La ubicación exacta se comparte mediante mensaje directo en el Instagram de Cleveland, ya que el lugar puede prestarse a confusión. De todos modos, el punto de referencia está en la zona de avenida América y Belgrano, en San Miguel de Tucumán.
Uno de los datos más atractivos para el público es que la entrada es gratuita, aunque el evento está pensado solo para mayores de edad.
Durante la jornada habrá diferentes propuestas musicales. Además de Cleveland, se presentará la banda Psyco Fusion. También habrá tributos a Babasónicos y Soda Stereo, dos grupos clave del rock argentino.
La jornada incluirá además la participación de la DJ Carla Ivanoff, que sumará sets para acompañar la tarde y la noche.
Música, comida y micrófono abierto
El evento no estará centrado únicamente en los recitales. La organización confirmó que habrá puestos de comida con sanguchitos y bebidas, para que el público pueda quedarse durante toda la jornada.
Otra de las propuestas será una sección de open mic o micrófono abierto. Allí, quienes se animen podrán subir al escenario a cantar o presentarse con su dúo o banda.
Para Cleveland, este tipo de iniciativas también busca reconectar con una tradición del rock argentino que marcó generaciones. El grupo reconoce influencias de bandas como Soda Stereo, Babasónicos, Divididos y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sonidos que intentan recuperar y reinterpretar desde su propio repertorio.