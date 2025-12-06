“Yo te sufrí mucho”: la Sole se sumó a los artistas que le pasaron factura a Mario Pergolini

La distendida charla que tuvieron la Sole y su anfitrión se extendió por todas las aristas posibles. En un análisis de lo que fue su paso por “La Voz Argentina”, la “Sole” destacó que hoy los artistas jóvenes tienen una oportunidad que antes no existía. “A nosotros nos decían: ‘Esperá, esperá, tenés que ganarte el lugar’. O al menos eso me pasaba a mí en el folclore”, señaló.