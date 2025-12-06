“Yo te sufrí mucho”: la Sole se sumó a los artistas que le pasaron factura a Mario Pergolini

Este viernes Soledad Pastorutti fue la invitada de “Otro día perdido”, el ciclo de entrevistas que conduce Mario Pergolini. La cantante hizo un repaso por los grandes hitos de su carrera, por su infancia y sus orígenes. Pero al recordar su historia, aprovechó para mencionar también los malos momentos laborales y mediáticos. Entre ellos, recordó un mal momento que le hizo pasar Pergolini.
La distendida charla que tuvieron la Sole y su anfitrión se extendió por todas las aristas posibles. En un análisis de lo que fue su paso por “La Voz Argentina”, la “Sole” destacó que hoy los artistas jóvenes tienen una oportunidad que antes no existía. “A nosotros nos decían: ‘Esperá, esperá, tenés que ganarte el lugar’. O al menos eso me pasaba a mí en el folclore”, señaló.
El reclamo de la “Sole” Pastorutti a Mario Pergolini
Pergolini, con su insolencia característica, respondió con una ironía que dejó en claro que él se revelaba ante las pausas. Aprovechando el gancho, Pastorutti hizo el pase de factura correspondiente. “Yo te sufrí mucho a vos”, soltó la cantante y recibió una mirada de sorpresa como respuesta. “Más de una vez”, agregó mirando de reojo a su interlocutor.
Interpelado y sin fingir desconocimiento, Pergolini le preguntó qué le había hecho o qué había dicho. Aunque la “Sole” eligió no entrar en detalles, reconoció que ella era “un personaje” polémico, dando a entender que las críticas del conductor habían pasado por la singularidad de una mujer joven en el mundo del folclore.
Pergolini le tendió la mano y le pidió que le dijera lo que tuviera que decirle, pero en un tono amable, la “Sole” eligió palabras conciliadoras. “Que te quiero, te respeto y me encanta lo que estás haciendo”, remató.
La salvación de Cris Morena y el problema laboral de la “Sole”
La artista arequitense surgió a temprana edad y, como consecuencia, no fue ella la primera en firmar sus contratos con las grandes compañías. Después de los 20, en medio de un creciente cuestionamiento hacia sus mánagers, la “Sole” empezó a pensar en una salida de su situación contractual. Pero la puerta parecía lejana, hasta que apareció la propuesta de Cris Morena.
En 2003, la televisión argentina lanzó “Rincón de Luz”, protagonizada por Guido Kaczka y Soledad Pastorutti. “Quería dejar de trabajar en las condiciones que estaba trabajando con la gente que me manejaba. Fue una decisión mía”, recalcó. Es que la artista atravesaba por un momento de crecimiento y la productora con la que trabajaba no admitía sugerencias ni propuestas de su parte.
“Como no tenía ni voz ni voto y quería tener una charla y no se pudo… No tenía la intención de cortar relación, pero se ve que no hubo chance”, recordó la “Sole”. Entonces, la invitación de Morena a participar de una de sus telenovelas adolescentes apareció como la luz salvadora que le permitió seguir trabajando.