La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

La otra confesión hot de Soledad Pastorutti

No es la primera vez que la artista oriunda de Arequito recibe comentarios sobre su costado más sensual. En 2022, durante una transmisión en vivo, se sorprendió al leer que los fans la llamaban “MILF”. Lejos de incomodarse, lo tomó con humor: “Me gusta eso. Me encanta. Me ayuda con el vestuario quien es mi mejor amigo, él logró convertir a este ‘patito feo’. Estoy orgullosa de escuchar esos comentarios porque me costó un montón”.