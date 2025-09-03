La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

La segunda emisión de Los Rounds de La Voz Argentina dejó un momento inesperado que trascendió la competencia musical y se convirtió en tema de conversación. Todo ocurrió durante la presentación de vestuarios de los jurados, cuando Soledad Pastorutti ingresó al estudio con un vestido negro brillante y botas bucaneras que desataron aplausos inmediatos del público.
Al verla, Lali Espósito no pudo contener la reacción: “No, no, no”, exclamó en tono divertido, mientras la tribuna rugía. Entre risas, lanzó un comentario picante que encendió la noche: “Soledad es una mujer que despierta pasiones”. La frase, que provocó la ovación general, fue apenas la antesala de una confesión más íntima frente a cámaras.
“¡Tengo a todos mis amigos enamorados de La Sole! Y a todas mis amigas también. Lo juro. Mis amigos están en pareja, pero el chiste es que le dicen al otro: ‘ella sabe que la Sole para mí…’”, reveló la intérprete de Disciplina, entre carcajadas y complicidad con sus colegas.
La ocurrencia contagió a Juliana Gattas, quien se sumó a la broma con un elogio compartido: “Es el verdadero ‘qué mujer’”. La Sole, sonriente y algo sonrojada, respondió con un gesto cómplice: un beso dirigido a su esposo, Jeremías Carlos Audoglio, con quien lleva casi 20 años de matrimonio y tiene dos hijas.
La otra confesión hot de Soledad Pastorutti
No es la primera vez que la artista oriunda de Arequito recibe comentarios sobre su costado más sensual. En 2022, durante una transmisión en vivo, se sorprendió al leer que los fans la llamaban “MILF”. Lejos de incomodarse, lo tomó con humor: “Me gusta eso. Me encanta. Me ayuda con el vestuario quien es mi mejor amigo, él logró convertir a este ‘patito feo’. Estoy orgullosa de escuchar esos comentarios porque me costó un montón”.
Tiempo atrás, también había reflexionado sobre su estilo y su decisión de desafiar prejuicios dentro del folclore: “Yo siempre fui así, pero cuando empecé a cantar tenía un vestuario de folclore, que es la música que nunca voy a dejar de hacer. Pero también propongo algo revolucionario: ¿por qué en el folclore hay que taparse? Todo cambia, ¿por qué no mostrar sensualidad?”.