Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

La diputada electa afirmó que el peronismo local busca desacreditar a LLA ante el avance del espacio hacia las elecciones de 2027. “El peronismo tucumano, muerto de miedo por LLA Tucumán rumbo a 2027, solo sabe calumniar y mentir. No van a parar el cambio que arrancó el 26/10 porque la gente ya no les cree nada!”, sentenció.