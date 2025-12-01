Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

El enfrentamiento político sumó un nuevo capítulo luego de que el legislador Gerónimo Vargas Aignasse cuestionara al ex ministro del Interior, Lisandro Catalán, por sus declaraciones sobre los gastos de la Legislatura y lo acusara de carecer de “autoridad moral” y de percibir un salario elevado sin cumplir funciones técnicas.
La respuesta no tardó en llegar. La diputada electa Soledad Molinuevo, referente de La Libertad Avanza en Tucumán, publicó un mensaje contundente en sus redes sociales, donde apuntó directamente contra el legislador peronista.
"Laburás poco"
“Sos un mentiroso! Mentira e hipocresía, qué combinación letal! Te atrevés a inventar sobre sueldos y funciones, cuando sos un becado de la Legislatura más cara del país?? Todo Tucumán sabe que laburás poco… pero nadie sabe exactamente cuánto ganás vos, cuántos asesores tenés, y cuántos contratos truchos manejás!”, escribió Molinuevo en X.
La diputada electa afirmó que el peronismo local busca desacreditar a LLA ante el avance del espacio hacia las elecciones de 2027. “El peronismo tucumano, muerto de miedo por LLA Tucumán rumbo a 2027, solo sabe calumniar y mentir. No van a parar el cambio que arrancó el 26/10 porque la gente ya no les cree nada!”, sentenció.