La divertida “session” de L-Gante con Mario Pergolini: enseñaron las preposiciones al ritmo de cumbia

L‑Gante volvió a convertirse en el centro de atención al protagonizar junto al conductor Mario Pergolini una “session” poco convencional: juntos cantaron las preposiciones en vivo durante el programa Otro Día Perdido. La propuesta, lejos de ser un show más, generó sorpresa y risas al transformar un ejercicio gramatical en un momento de entretenimiento espontáneo, que pronto comenzó a viralizarse en redes sociales.
Aunque su fama había crecido años atrás gracias a un video en el que musicalizó el abecedario al ritmo de RKT, L-Gante no deja de reinventarse. Esta vez, aceptó el desafío de Pergolini: ambos improvisaron un repaso de preposiciones que arrancó carcajadas en el estudio y encendió la curiosidad de quienes escuchaban.
“La session con Mario Pergolini y L-Gante Keloke, Cumbia 420 pa’ lo’ negro’, ¡Y dice!”. Luego, inició a cantar el desafío propuesto por el equipo de Otro Día Perdido: “A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so… sobre, tras, versus", “¡Víaaa!”, completó el presentador antes de reírse. El final fue a pura celebración: “¡La session con Pergolini!”, gritó, mientras el conductor lo acompañaba con gestos realizados con la mano.
La historia detrás del abecedario viral de L-Gante: el comentario que lo inspiró
En Otro dia perdido, L.Gante también recordó cómo había surgido aquel primer clip en el que convirtió algo tan elemental como el abecedario en una mini canción que se viralizó. L-Gante contó que estaba en México, solo en un hotel de Veracruz, esperando la hora del show. “Estaba tan al p… hasta que llegue el momento del show. ‘¿Qué hago?’”, admitió. Como suele ocurrir, terminó scrolleando en Facebook, una red que —según él— reúne usuarios “más adultos” y muy atentos al ejemplo que debe dar como padre. Entre tantos mensajes, uno lo sorprendió: “¿Por qué no enseñás las matemáticas o el abecedario?”.
A partir de ese comentario, decidió probar suerte: “Agarré uno de esos comentarios y dije: ‘Bueno, voy a ver si puedo hacer algo con el abecedario’. Las matemáticas no, porque se me complica un poco”, dijo entre risas compartidas con el conductor. Entonces, ante Pergolini y el panel de humor integrado por Laila Roth y Agustín ‘Rada’ Aristarán, volvió a entonarlo: “A, be, ce, de…”, generando aplausos, ovaciones y carcajadas en el estudio.