La divertida “session” de L-Gante con Mario Pergolini: enseñaron las preposiciones al ritmo de cumbia

En Otro dia perdido, L.Gante también recordó cómo había surgido aquel primer clip en el que convirtió algo tan elemental como el abecedario en una mini canción que se viralizó. L-Gante contó que estaba en México, solo en un hotel de Veracruz, esperando la hora del show. “Estaba tan al p… hasta que llegue el momento del show. ‘¿Qué hago?’”, admitió. Como suele ocurrir, terminó scrolleando en Facebook, una red que —según él— reúne usuarios “más adultos” y muy atentos al ejemplo que debe dar como padre. Entre tantos mensajes, uno lo sorprendió: “¿Por qué no enseñás las matemáticas o el abecedario?”.