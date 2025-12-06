En Tucumán, La Libertad Avanza firmó un compromiso ante escribano para no usar acoples en 2027

Respaldo de la dirigencia

Tras la rúbrica de Catalán, el acta recibió la adhesión voluntaria de la plana mayor del partido y sus aliados en la provincia. Entre los firmantes destacaron los diputados nacionales Gerardo Huesen y Federico Pelli; la diputada nacional suplente Soledad Molinuevo; la legisladora provincial Raquel Nieva; y los concejales Álvaro Apud, Agustín Isa y Juan García. También se sumaron dirigentes como Ramiro Beti y Manuel Guisone.