En Tucumán, La Libertad Avanza firmó un compromiso ante escribano para no usar acoples en 2027

En una fuerte señal política de cara a la contienda de 2027, La Libertad Avanza (LLA) Tucumán oficializó su decisión de renunciar al sistema de acoples, mecanismo electoral vigente en la provincia y frecuentemente cuestionado por la oposición. La medida se formalizó mediante la firma de un "Acta Compromiso" rubricada ante escribano público por el presidente del espacio, Lisandro Catalán.
El acto se realizó en la ciudad de Concepción y contó con el respaldo y la organización conjunta del intendente local, Alejandro Molinuevo, quien acompañó a Catalán en el escenario.
Tres prohibiciones clave
El documento firmado establece reglas de juego claras para el armado libertario en los próximos comicios provinciales. Los puntos centrales del acuerdo son:
1-No presentar acoples: el partido competirá con listas únicas, rechazando la multiplicación de listas colectoras que caracteriza al sistema tucumano.
2-No a las dobles candidaturas: se impide que un mismo dirigente se postule a dos cargos simultáneamente.
3-Fin de las candidaturas testimoniales: se busca garantizar que quienes encabecen las listas asuman efectivamente sus bancas si resultan electos.
Según explicaron desde el espacio, el objetivo es dar "un paso concreto hacia un sistema electoral más transparente", y evitar las estructuras paralelas que "distorsionen la voluntad de los tucumanos".
Respaldo de la dirigencia
Tras la rúbrica de Catalán, el acta recibió la adhesión voluntaria de la plana mayor del partido y sus aliados en la provincia. Entre los firmantes destacaron los diputados nacionales Gerardo Huesen y Federico Pelli; la diputada nacional suplente Soledad Molinuevo; la legisladora provincial Raquel Nieva; y los concejales Álvaro Apud, Agustín Isa y Juan García. También se sumaron dirigentes como Ramiro Beti y Manuel Guisone.
Presión por la Reforma Electoral
El acto no solo funcionó como una normativa interna, sino como un mensaje hacia afuera. En el cierre del comunicado, La Libertad Avanza instó al Gobierno a avanzar en una "reforma electoral auténtica" que garantice comicios limpios.
Además, lanzaron un desafío al resto del arco político tucumano, al invitar a otros partidos a adherir al mismo compromiso para "elevar los estándares de integridad" en la provincia.