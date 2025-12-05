Jaldo recibió a Catalán, con la reforma electoral como eje central

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en la Casa de Gobierno la titular de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, Lisandro Catalán. Y la agenda incluyó la discusión sobre la reforma electoral que definirá el instrumento de votación y otras pautas clave de cara a las provinciales de 2027.
En diálogo con la prensa, el conductor del PJ rescató la “muy buena relación institucional” con el ex ministro del Interior de Javier Milei, hoy miembro del directorio de YPF. “Todo lo que sea un diálogo institucional, y por qué no decir también político-electoral, yo creo que es muy importante, razonable y entendible en este sistema democrático que vive la Argentina”, expresó el titular del Ejecutivo a la prensa. Y, en cuanto al sistema electoral que regirá en los próximos comicios, Jaldo recordó que “no se ha resuelto nada”, aunque existe la decisión de avanzar en el corto plazo con la discusión, tomando como norte la Carta Magna. “Hay que sacar el mejor sistema electoral posible. Porque como tenemos decisiones políticas, también hay limitaciones constitucionales. En ese sentido, nos tenemos que manejar dentro de ese marco, de las decisiones y de las aspiraciones políticas electorales que podamos tener y de los límites que nos pone la Constitución de la Provincia”, añadió.
“La reforma no es solo electoral"
Asimismo, insistió en que la futura reforma no debe limitarse únicamente al mecanismo de votación. Explicó que existen aspectos clave pendientes de análisis, como la ficha limpia y el acceso a la información pública. “La reforma no es solo electoral ni solo del sistema de votación; también debemos tratar otros temas, como la ficha limpia en Tucumán y el acceso a la información pública. Es una reforma general que comprende varios puntos y no únicamente cómo se vota”, señaló. Y recordó que “las elecciones son en 2027, y tenemos todo 2026 para seguir trabajando”.
Catalán, en tanto, también destacó la buena relación institucional con la Casa de Gobierno, pero reiteró que representan “ideas distintas”. En ese sentido, el directivo de YPF anticipó que LLA “va a ir a fondo para que en la provincia haya una reforma electoral de verdad, y no maquillaje”. “(El régimen vigente es) un mecanismo diseñado para que los mismos políticos de siempre, que llevan más de 40 años aferrados al poder, sigan perpetuándose”, dijo. Y se expresó en contra de una reforma parcial y acotada, incluso con la continuidad de los acoples. “Los tucumanos merecen votar con reglas claras, no con trampas”, dijo Catalán, y reiteró el pedido por aplicar la Boleta Única Papel en las provinciales.