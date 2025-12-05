Jaldo recibió a Catalán, con la reforma electoral como eje central

En diálogo con la prensa, el conductor del PJ rescató la “muy buena relación institucional” con el ex ministro del Interior de Javier Milei, hoy miembro del directorio de YPF. “Todo lo que sea un diálogo institucional, y por qué no decir también político-electoral, yo creo que es muy importante, razonable y entendible en este sistema democrático que vive la Argentina”, expresó el titular del Ejecutivo a la prensa. Y, en cuanto al sistema electoral que regirá en los próximos comicios, Jaldo recordó que “no se ha resuelto nada”, aunque existe la decisión de avanzar en el corto plazo con la discusión, tomando como norte la Carta Magna. “Hay que sacar el mejor sistema electoral posible. Porque como tenemos decisiones políticas, también hay limitaciones constitucionales. En ese sentido, nos tenemos que manejar dentro de ese marco, de las decisiones y de las aspiraciones políticas electorales que podamos tener y de los límites que nos pone la Constitución de la Provincia”, añadió.