La injerencia electoral de Trump en todo el mundo

Atrás quedaron los turbios complots de la CIA o las campañas mediáticas encubiertas. Trump ha pedido abiertamente a electores de otros países que voten por sus amigos derechistas, a menudo a través de su herramienta favorita: las redes sociales. Recientemente, respaldó en su red Truth Social al candidato hondureño de derecha Nasry Asfura y lo calificó como “el único verdadero amigo de la libertad” y prometió trabajar con él.