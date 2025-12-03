Secciones
Política

El Gobierno nacional designó a las nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas

El ministro Presti realizó cambios en el Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto.

Carlos Presti y Javier Milei. Carlos Presti y Javier Milei.
Hace 1 Hs

El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la nueva conducción de las Fuerzas Armadas. La información fue comunicada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien detalló las designaciones a través de sus redes sociales.

Según indicó el funcionario, el general de División Oscar Santiago Zarich será el nuevo Jefe del Ejército, a propuesta del propio Presti ante el Presidente. Además, se definió que el Vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare asumirá como Jefe del Estado Mayor Conjunto, una de las posiciones centrales de la estructura militar.

Presti y las minorías ruidosas: los tres desafíos de un general inesperado

Presti y las minorías ruidosas: los tres desafíos de un general inesperado

En la Armada también habrá cambios: el Vicealmirante Juan Carlos Romay fue elegido como nuevo Jefe de la fuerza naval, mientras que en la Fuerza Aérea se resolvió ratificar al Brigadier Mayor Gustavo Valverde como titular, manteniendo así la continuidad en esa conducción.

Estas decisiones se inscriben en un proceso de modificaciones más amplio que el Ejecutivo planea implementar. Las áreas bajo revisión incluyen el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el área de Justicia y distintos organismos vinculados a la seguridad y defensa nacional.

Petri defendió la designación de Presti en Defensa: "A los kirchneristas les gustaba poner montoneros"

Petri defendió la designación de Presti en Defensa: A los kirchneristas les gustaba poner montoneros
