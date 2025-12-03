El Gobierno nacional designó a las nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas

El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la nueva conducción de las Fuerzas Armadas. La información fue comunicada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien detalló las designaciones a través de sus redes sociales.
Según indicó el funcionario, el general de División Oscar Santiago Zarich será el nuevo Jefe del Ejército, a propuesta del propio Presti ante el Presidente. Además, se definió que el Vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare asumirá como Jefe del Estado Mayor Conjunto, una de las posiciones centrales de la estructura militar.
En la Armada también habrá cambios: el Vicealmirante Juan Carlos Romay fue elegido como nuevo Jefe de la fuerza naval, mientras que en la Fuerza Aérea se resolvió ratificar al Brigadier Mayor Gustavo Valverde como titular, manteniendo así la continuidad en esa conducción.
Estas decisiones se inscriben en un proceso de modificaciones más amplio que el Ejecutivo planea implementar. Las áreas bajo revisión incluyen el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el área de Justicia y distintos organismos vinculados a la seguridad y defensa nacional.
El Presidente de la Nación Argentina @JMilei, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, aceptó mis propuestas para designar en la conducción de las Fuerzas Armadas a:— TG Carlos Presti (@TGCarlosPresti) December 3, 2025
