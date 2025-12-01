Secciones
Un antiguo ramal ferroviario de Concepción es ahora un paseo

Concepción renovó un histórico lugar.

PINTORESCA. El espacio encendió de colores la transitada zona. PINTORESCA. El espacio encendió de colores la transitada zona.
Hace 4 Hs

Un tramo de 700 metros del antiguo ramal ferroviario -que atravesaba el microcentro de Concepción- se transformó en una pintoresca calle que aliviana el tránsito que proviene de la terminal de ómnibus y los barrios del extremo sur de la ciudad. Se denomina Paseo del Bicentenario y fue inaugurado el viernes pasado por el intendente Alejandro Molinuevo.

La vía le brindó un cambio radical a un sector del municipio que arrastraba décadas de abandono. Doscientos metros del paseo ya habían sido ejecutados por la anterior gestión de gobierno desde la calle San Martín. Ahora se concluyeron los 500 metros que restaban y avanzó por el barrio Irigoyen hasta la Benjamín Matienzo.

“Este es el final de un proceso largo en el que enfrentamos algunas vicisitudes, pero que pese a todo no se claudicó. Esto además de ordenar y jerarquizar la zona, se constituye en un aliviador vial importante” explicó el secretario de Obras Públicas, Emiliano Morelli.

Revalorización de una zona postergada

La obra venía siendo demandada desde hace tiempo por los vecinos del Irigoyen. “Todo fue muy arduo y costoso. Se tuvo que redireccionar el sistema hidráulico, eliminar tres pasos a nivel, sacar vías y algunas personas asentadas en el sector tuvieron que ser reubicadas” apuntó el funcionario.

El proceso de ejecución del paseo avanzó con la pavimentación de 500 metros de calles, la construcción de amplias veredas arboladas y la instalación de unas 50 luminarias o lámparas LED. El tramo desemboca en una plazoleta.

“Esta obra revaloriza una parte de la ciudad que estuvo postergada. Ahora la transformación va a ir generando una sinergia en el vecindario que favorecerá el crecimiento comercial” observó Morelli.

Un mural y promesas de más color

El intendente Molinuevo, por su parte, destacó el aporte que representa la obra para el mejoramiento del tránsito y principalmente la seguridad.

“Aquí se plasmó en un paseo un tramo ferroviario en el que tiempo atrás reinaba la oscuridad y el abandono. De esta forma damos respuesta al reclamo insistente de los vecinos de este barrio” indicó el jefe comunal.

Jaldo inauguró un nuevo tramo de la Ruta Provincial 329 en Concepción

Jaldo inauguró un nuevo tramo de la Ruta Provincial 329 en Concepción

Un par de paredes del fondo de los inmuebles que dan a la nueva calle sirvieron de pantalla en el que el muralista Brian Véliz cinceló pintorescas obras. “Hay varios artistas que expresaron su interés en continuar con esta zaga creativa a lo largo del paseo. Le van a imprimir mayor atracción a la zona”, comentó Morelli.

En la inauguración del Paseo del Bicentenario representantes del barrio Irigoyen hablaron para agradecer a la municipalidad local la concreción de la anhelada obra.

