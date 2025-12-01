Un antiguo ramal ferroviario de Concepción es ahora un paseo

Un tramo de 700 metros del antiguo ramal ferroviario -que atravesaba el microcentro de Concepción- se transformó en una pintoresca calle que aliviana el tránsito que proviene de la terminal de ómnibus y los barrios del extremo sur de la ciudad. Se denomina Paseo del Bicentenario y fue inaugurado el viernes pasado por el intendente Alejandro Molinuevo.